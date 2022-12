A Lugano il Capodanno sarà una grande festa in piazza

Per San Silvestro RSI e Città di Lugano invitano tutte e tutti alla grande festa in Piazza della Riforma. Un concerto live con musica da cantare e ballare tutti insieme per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ma soprattutto un appuntamento in attesa della mezzanotte da godere tutti insieme. Serve solo la voglia di festeggiare: la musica la portiamo noi! Per il Capodanno 2023, la Città di Lugano e RSI invitano tutte e tutti alla grande festa in Piazza della Riforma. Musica dal vivo e dj set, intrattenimento e ospiti divertenti: non mancherà niente per festeggiare in grande stile e, finalmente di nuovo tutti insieme.

Dalle 22:00 si accendono i riflettori per il dj set dei Cialtroni che, dalle frequenze di Rete Tre approdano al palco della festa di fine anno. Dalle 23:00 spazio alla musica dal vivo con una staffetta tra band di casa nostra che spazieranno tra i generi più diversi per far ballare, cantare e festeggiare proprio tutti! Sound Ceck, Alto Voltaggio e Joe Dallas & the Monks, saranno i protagonisti musicali della serata con una serie di cover famosissime che spazieranno dal funk al rock, dalla musica italiana alle più recenti hit dance. Porteranno in scena la loro “musica della festa” per coinvolgere tutti con i brani più amati e conosciuti.

Padroni di casa un inedito Sebalter con Ellis Cavallini, saranno loro a guidare tutti al conto alla rovescia della mezzanotte, tra sorprese, auguri e divertenti incursioni dei Cialtroni e collegamenti con gli inviati Julie Meletta e Michelangelo Cavadini, il tutto in diretta dalle 23:00 su RSI LA 1 e con collegamenti – sempre in diretta – su RSI Rete Tre. E dopo la mezzanotte la festa non si ferma, per salutare l’arrivo del 2023 si continua a ballare con musica live e dj set fino alle 2.00! Voi portate la voglia di festeggiare: la musica la portiamo noi