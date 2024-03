La luce della consapevolezza, il workshop per incanalare l'energia della primavera

La luce della consapevolezza. Il 20 marzo l’equinozio sancisce l’inizio della primavera: il sole si trova allo Zenit dell’equatore, al centro dell’asse terrestre, generando esattamente dodici ore di luce e dodici di buio; poi il periodo di luce inizia a prevalere su quello del buio. In questo workshop di Piero Vivardelli, celebreremo la luce, la luce del sole che rappresenta la fonte di vita per il nostro pianeta, ma anche e soprattutto la luce della Consapevolezza attraverso la quale percepiamo il mondo esteriore. Si terrà Como c/o Nerodanza Via IV Novembre 15, Bulgarograsso (CO), il 24 marzo 2024, dalle 10.30 alle 13 e poi nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. Costo di una sessione: euro 50,00. Costo di due sessioni: euro 85,00. Per info e iscrizioni: info@atmastudio.it