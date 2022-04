Chiasso, cosa vuol dire essere musicista: incontro con Luca Maris e Massimo Scoca

Pomeriggio informativo professionale di canto e musica, durante il quale i due artisti musicali famosi a livello internazionale Luca Maris e Massimo Scoca racconteranno cosa vuol dire essere un artista e un musicista e come approcciarsi a questo mondo.

L'incontro

Si parlerà della parte didattica iniziale del canto e della musica e delle parte professionale. Ci si concentrerà su come il canto e la musica si svolgono a partire dalle attività di registrazione e di produzione discografica in studio, sulla pubblicazione e la promozione a mezzo stampa, radio, tv ed eventi usando canali tradizionali e digitali e su come potersi presentare anche a etichette discografiche e a manager del settore musicale.

Quando

L’evento è aperto a tutti e si terrà presso la sede YouLabor mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 14 alle ore 15.30 in via Dante Alighieri 10 a Chiasso. Si può confermare la partecipazione via email a: eventi@youlabor.ch oppure telefonando al numero 0041.91695.1190

Gli artisti

Luca Maris, la sua musica è ispirata a sonorità provenienti da molti Paesi del mondo. Al di là delle sue capacità artistiche, tecniche e di composizione, è anche una delle voci più originali della musica italiana contemporanea, creatore di un particolare modo di interpretare il canto. È il titolare dell’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni di Luca Maris.

Massimo Scoca, diplomato al conservatorio G. Verdi di Como in Basso e Contrabbasso, è un musicista eclettico, capace di spaziare attraverso i più vari stili musicali, dal pop, al jazz, alla classica.