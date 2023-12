Lariofiere, a Erba torna il Salone dell’Elettronica

Il weekend che precede il Natale, il 16 e 17 dicembre, vedrà protagonista l’atteso appuntamento con il Salone dell’Elettronica. Coinvolti i settori dell’elettronica, elettrotecnica, informatica, automazione con una vasta esposizione di prodotti, componenti ed accessori che vanno ad intercettare un sempre grande interesse degli appassionati e dei makers.

E quindi il prossimo fine settimana sarà anche l’occasione utile per chi è alla ricerca di un regalo last minute e potrà immergersi nel mondo dell’elettronica ed informatica, alla scoperta di schede madri e circuiti elettronici, cavi, memorie, droni, DVD, illuminazione led, minuteria, cuffie, hi-fi, audio e accessori, elettronica di consumo, decoder, PC, tablet e cellulari, cover e custodie, porta PC, ricariche wireless, telecomandi, cartucce, toner e altra componentistica, senza dimenticare

una sezione per radioamatori.

Nelle due giornate di apertura il Salone dell’Elettronica offre anche momenti di approfondimento con la programmazione degli eventi. Per info: erbaelettronica.com