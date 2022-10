Lake Como Wine Festival, tutto il programma della tre giorni dedicata a Bacco

Indirizzo non disponibile

Dal Brunello all’Amarone; dal Barolo al Sagrantino; dai Passiti allo Sfurzat; dai Bianchi Friulani ai Rosati del Garda; dagli Charmat agli Champenoise e tanto altro ancora. Scopri tutto il gusto del buon vino made in Italy, attraverso le degustazioni proposte dalle cantine presenti nel centro storico della nostra splendida città.

venerdì 28 ottobre dalle 18 alle 24

sabato 29 ottobre dalle 11 alle 24

domenica 30 ottobre dalle 11 alle 23

I Costi

Ticket base (valido per assaggi in 2 cantine) 10 euro

Per ogni cantina aggiuntiva + 5 euro

Acquisto bicchiere + tasca da collo 5 euro

Partecipa

1. Consulta l’elenco delle cantine partecipanti al festival e scegli quale visitare.

2. Se vuoi evitare code prenota i ticket online.

3. Nei tre giorni del festival vieni al nostro info/ticket point di piazza Cavour per ritirare il bicchiere degustazione e la tasca da collo.

4. Parti per il tuo Wine Tour nel centro storico di Como.