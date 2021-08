Lake Como Summer Light: in crociera sul lago per ammirare borghi e monumenti illuminati

Tre tour in battello per godere del Lario come mai prima d'ora

Dal ramo del lago di Como fino a quello di Lecco, la luce è il filo conduttore di un forte segnale di fiducia che si irradia su tutto il territorio. Fino a settembre, Lake Como Summer Light, naturale prosecuzione di Lake Como Christmas Light - che si svolge nel periodo invernale e natalizio - illumina oltre 30 borghi affacciati sulle acque lacustri evidenziando il patrimonio artistico e architetturale di 80 location: chiese, monumenti, angoli di paese, ponti e porticcioli; un itinerario di luce in un connubio perfetto di emozione e bellezza fra paesaggi mozzafiato e angoli caratteristici.

Tre crociere di luci

L'itinerario di luce sarà visibile dalle rive ma avrà un particolare fascino se ammirato dal lago. La novità assoluta dell’estate 2021 sono infatti le crociere della Navigazione Lago di Como – la prima il 20 agosto in alto lago, quindi il 3 settembre sul ramo di Lecco e il 24 settembre sul ramo di Como.

Gli itinerari sono i seguenti:

- 20 agosto – alto Lago partenza da Bellagio ore 21, poi tappa a Menaggio, Varenna e Domaso e ritorno.

- 3 settembre – ramo di Lecco partenza da Bellagio ore 21.00, poi tappa a Varenna e Lecco e ritorno.

- 24 settembre – ramo di Como partenza da Como ore 20.45, poi tappa a Tremezzo e ritorno.

Guarda il video lancio delle crociere

Una novità resa possibile dalla collaborazione tra Navigazione Laghi, Camera di Commercio di Como e Lecco, le associazioni di categoria degli albergatori e i Comuni che con il Consorzio Como Turistica, grazie all’importante sponsorizzazione dell’associazione Amici di Como, hanno costruito e implementano fin dal 2018 questo progetto unico nel suo genere. Proprio in queste settimane sono stati installati oltre 80 nuovi fari per rendere ancora più suggestive le location illuminate.

Voglia di ripartire

Sono il Verde e il Rosso i due colori che fanno da sfondo all’estate del lago di Como, creando uno scenario unico e irripetibile fra acqua e luce: acqua, simbolo per eccellenza del nostro territorio e luce, indissolubilmente legata a Como dalla figura di Alessandro Volta. Insieme questi due elementi sono l’emblema del desiderio di ripartenza del lago di Como. Consorzio Como Turistica con le istituzioni, desidera farsi promotore di questa ripartenza che significa anche un’importante ripresa del turismo, cardine per l’economia del territorio.

Le location interessate sono nei territori di Argegno, Bellagio, Blevio, Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Faggeto Lario, Griante, Lezzeno, Menaggio, Moltrasio, Nesso, Pigra, Pognana Lario, Sala Comacina, Torno, Tremezzina, Varenna, Abbadia Lariana, Bellano, Colico, Colonno, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Gravedona Ed Uniti, Malgrate, Mandello Del Lario, Musso, San Siro e la Comunità Montana Valli Del Lario e del Ceresio.

L'app

L’intero itinerario dei 34 borghi che aderiscono al progetto è raccontato da una app realizzata da Consorzio Como Turistica e disponibile per le piattaforme Android e IOs, e scaricabile gratuitamente dalle piattaforme PlayStore e AppleStore. Sfruttando la geolocalizzazione satellitare l'App manderà degli alert quando ci si avvicina ad un punto interessato dall'itinerario luminoso. Sarà possibile poi visualizzare le immagini, le descrizioni e la storia della location. Inoltre in una sezione sempre aggiornata vengono inseriti gli eventi presenti nei comuni del Lake Como Light, gli itinerari e altre informazioni e link utili per il turista.

Oltre 500 eventi

Grazie al Calendario UNICO degli eventi costruito con gli infopoint di Como e Lecco, lo staff del PIC, il piano integrato della cultura che raggruppa oltre 80 soggetti impegnati a gestire e organizzare eventi nel ricchissimo patrimonio artistico e culturale delle due province, è infine possibile scoprire tutti gli eventi che accompagnano l’estate lariana fino a fine settembre. L’edizione è settimanale, a proprio in occasione delle crociere sarà promossa e distribuita una edizione straordinaria che propone 4 settimane di eventi con oltre 500 appuntamenti.

Crociere ed eventi sono promossi da una campagna coordinata tra Consorzio Como Turistica, Camera di Commercio, Lariofiere (che gestisce il sito di destinazione lakecomo.is), e da tutti i soggetti impegnati nella promozione turistica e culturale del territorio.

A sostegno della campagna di promozione è sceso in campo l’assessorato regionale al Turismo su imput diretto dell’assessore Lara Magoni. Attraverso la struttura di Explora sarà ulteriormente amplificata la campagna di marketing per la ripartenza della stagione turistica legata alle crociere e ai borghi illuminati.