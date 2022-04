Lake Como Green, idee concrete per un lago sostenibile: nuovi modelli per fare cultura e turismo

Un evento tutto dedicato al Lago di Como, al suo stato di salute attuale e futuro, sia ecologico che culturale ed economico. L'evento si terrà a Merone a partire dalle ore 16. Qui di seguito il programma.

Ore 16.00 - 17.00:

Plenaria aperta al pubblico “Tutelare la bellezza del lago tra cielo e fondali”, coordina Simona Colombo di Legambiente Lombardia, intervengono Marco Leoni, studioso e direttore del Museo del Paesaggio del Lago di Como e Nicola Castelnuovo, Proteus ETS.

Ore 17.00: rinfresco a Km0 in collaborazione con Coldiretti

concerto Ti coloro la musica a cura di Associazione Baule dei Suoni



Dalle 14.30 in avanti attività per piccoli e famiglie nel parco

• Piccola Accademia di Circo, a cura di Marta Rusconi, Teatro San Teodoro

• Le città possibili; gioco cooperativo per costruire un modello di città sostenibile a misura d’uomo e di bambino

a cura di Associazione Luminanda, Oasi di Baggero, via Cesare Battisti (incrocio Cava Marna), Merone.

La manifestazione avverrà anche in caso di maltempo. Pper informazioni lakecomogreen@gmail.com.