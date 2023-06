Sul lago di Como arriva Villa d’Este Style Electric Yachting

Indirizzo non disponibile

Dopo il successo della prima edizione, Villa d’Este Style Electric Yachting torna protagonista nell’esclusiva cornice dell’hotel Villa d’Este il prossimo 17 settembre, per meglio comprendere da vicino l’evoluzione della navigazione elettrica pubblica e privata: lo sviluppo della tecnologia e quello della sensibilità ambientale stanno infatti spingendo in modo sinergico la diffusione della mobilità elettrica.

"Villa d’Este Style – Electric Yachting - commenta Giuseppe Fontana, presidente del Gruppo Villa d’Este - nasce da una riflessione sulla necessità di preservare le bellezze naturali del nostro lago, così ricco di fascino e storia, proprio come Villa d’Este. Rendere la navigazione lacustre sempre meno impattante è un obiettivo da perseguire, conciliando tradizione e innovazione nel rispetto dell’incantevole contesto in cui abbiamo la fortuna di essere situati".

L’evento è realizzato in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta, impegnata a promuovere manifestazioni di alto profilo scientifico e culturale e sul territorio lariano e il Cantiere Ernesto Riva, icona della nautica che da oltre 250 anni si occupa di costruzione, manutenzione e restauro di barche in legno, a vela, remi, motore e, negli ultimi anni, di modelli elettrici di altissimo livello; tra quest’ultimi, spicca il motoscafo full-electric E-Next Villa d’Este, ispirato ai runabouts degli anni ’60 e rivisto con un design moderno dallo Studio Frers, rappresenta la massima espressione dell’eleganza abbinata alla nautica e alla tecnologia, in puro stile Villa d’Este.

Villa d’Este Style Electric Yachting 2022 sarà composta da diversi momenti: dall’esposizione degli ultimi prodotti tecnologici alle prove in acqua, dalla navigazione di un’accurata selezione di barche elettriche fino alla tavola rotonda che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più quotati esperti e permetterà di valutare la capacità del mercato di affrontare e soddisfare sia le crescenti richieste del pubblico che le nuove esigenze dettate dalla ricerca di un sempre minore impatto ambientale, nel contesto della transizione ecologica e tecnologica in corso.

Questi argomenti verranno affrontati nel pomeriggio di sabato 17 settembre all’interno di una tavola rotonda dal titolo Mobilità elettrica lacustre: stato dell’arte e futuro, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più quotati esperti del settore, tra cui: Luca Levrini, Presidente Fondazione Alessandro Volta; Bernard D’Alessandri, Segretario Generale dello Yacht Club de Monaco; Stefano Besseghini, Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Paolo Mazzucchelli, Direttore Tecnico Navigazione Laghi; Massimiliano di Silvestre, Presidente BMW Italia; Mauro Guerra, Presidente di ANCI Lombardia (Associazione Nazionale Comuni Italiani); Pierluigi Coppola, Politecnico di Milano; Nicoletta Molinari, Vice Presidente ACSM AGAM e Giovanni Chighine, Direttore Responsabile della Business Unit Energia e Tecnologie Smart di ACSM AGAM.

La tavola rotonda verrà moderata da Francesco Condoluci, giornalista, caporedattore Economy e consulente per la comunicazione della Presidenza del Senato e introdotto da Matteo Cristina, CFO del Gruppo Villa d’Este; seguiranno i saluti istituzionali da parte del Comune di Como e di Marco Galimberti, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco.