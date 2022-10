Sul lago di Como a spasso con i personaggi di Harry Potter

A spasso con i personaggi di Harry Potter nella perla lecchese del Lago di Como, Varenna. Una splendida occasione per una gita fuori porta. Domenica 9 ottobre - direttamente da Hogwarts - arriveranno infatti a Varenna alcuni dei celebri personaggi della saga firmata da J.K. Rowling. Hagrid, Severus Piton ed Hermione Granger faranno la gioia di grandi e bambini che confluiranno tra il centro paese e la camminata a lago.

In programma anche un giro con le imbarcazioni "Lucie"

Più precisamente, come illustrato dall'Amministrazione comunale e da Varenna Turismo, il ritrovo è in programma alle ore 15.00 presso piazza San Giorgio. Da qui ci si sposterà poi verso la Riva Grande dove sarà anche possibile fare un giro con le tradizionali imbarcazioni "Lucie". Per gli appasionati del mondo di Harry Potter un evento da non perdere. (Sotto, la locandina dell'evento)