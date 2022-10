Lago di Como, Halloween con fantasma al Castello di Vezio: tutto il programma

Se non avete ancora programmi per Halloween che può far contenti grandi e bambini. Al centro del Lago di Como, sul promontorio che sovrasta Varenna, si erge da più di mille anni il Castello di Vezio, una storica e misteriosa costruzione, in un contesto che è in grado di coniugare la bellezza della natura con la storia, l'arte e la cultura del territorio. In questo antichissimo avamposto militare potrete visitare i giardini, i sotterranei, la cinta muraria, ammirare le opere d’arte, salire sulla torre che contiene un’esposizione permanente sul "Lariosauro" e dalla quale potrete ammirare un meraviglioso panorama.

Si tratta quindi di un castello che ospita tra le mura miti e leggende, fantasmi panorami spettacolari e una storia interessante, tutti aspetti che ancora incuriosiscono i visitatori, intrigati dalle strane figure poste sul punto più panoramico della rocca.

Halloween al Castello di Vezio

Halloween al Castello di Vezio. Appuntamento da non perdere per grandi e piccini domenica 30 ottobre. Organizza l'associazione storico culturale La Corte del Drago con l'Associazione turistica Castello di Vezio.

Il programma del 31 ottobre

Ore 14/17 Tiro con l'arco con i Frati Neri

Caccia al tesoro figurata

Premio mascherina più paurosa

Visita guidata alle Segrete del Castello

Merendona magica

Ore 17 - Teatro "La Dama Nera"

Streghe e fantasmi nel castello

A seguire ore 17.30/19 Aperitivo a tema in terrazza

L'ingresso costa 5 euro, ingresso con aperitivo 15 euro. Per prenotare l'aperitivo 3334485975, info@castellodivezio.it.

Storia del castello

Il Castello di Vezio domina il paese di Varenna, una rocca antica situata nella provincia di Lecco, che racconta la storia della fortificazione lombarda.

Le origini dell’antica fortificazione sono rimaste un mistero fino ai giorni nostri, e le fonti storiche ancora non sono riuscite a ricostruirne interamente il suo passato. Tuttavia, durante l’anno 1891, si scoprirono alcune tombe risalenti all’età del ferro e nel 1956 affiorarono spade, elmi e frecce in ferro con cuspide triangolare.

La torre principale presenta una merlatura quadrata uguale a quella del castello di Cly in Valle d’Aosta. La rocca seguì il destino di Varenna, a cui era stata unita da muri che scendevano fino al lago difendendo il borgo. Divenne, poi, un feudo vescovile insieme a Varenna. Successivamente divenne di proprietà della famiglia Lattuada di Lierna per lungo tempo.

- La falconeria. Da alcuni anni il Castello di Vezio ospita un centro di addestramento di rapaci diurni e notturni. I visitatori hanno, quindi, la possibilità di conoscere, l’antichissima arte della falconeria, praticata da migliaia di anni e da poco divenuta patrimonio immateriale dell’umanità grazie all’Unesco.

- I fantasmi del castello. Per tutti gli amanti del paranormale, questo castello è senza dubbio la destinazione ideale. Infatti, sulla riva orientale del Lago, dall’alto del promontorio alcuni fantasmi si godono indisturbati il paesaggio dello specchio d’acqua. Si tratta di fantasmi che chiaccherano tra di loro, che si godono il riposo o che ammirano il fantastico panorama.