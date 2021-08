Lago di Como, il gigantesco trono rosso lampone sarà inaugurato a Cernobbio

La cerimonia domani 13 agosto, l'opera si chiama "Delenimentum", ovvero attrazione. Per creare diverse prospettive per osservare il nostro lago

Orticolario continua a (dis)seminare sul territorio la sua visione di paesaggio, trasformando in realtà un altro dei progetti presentati sulla piattaforma virtuale Orticolario “The Origin”. Ed ecco un gigantesco trono rosso lampone, a pochi passi dall’elegante imbarcadero in stile Liberty sulla “punta” della riva di Cernobbio, sul Lago di Como, dove potersi ritrovare fino all’autunno.

Il trono si chiama "Delenimentum", ovvero attrazione, fascino, incanto, ed è la versione titanica della mitica Adirondack Chair, creata nel 1903 dal progettista Thomas Lee durante un periodo di vacanza sui monti Adirondack, nello stato di New York.

Venerdì 13 agosto, alle ore 9.00, l'inaugurazione di "Delenimentum", l'installazione a cura di Orticolario, che fino all'autunno offrirà un punto di osservazione inedito sul Lago di Como dalla riva di Cernobbio.

All'evento inaugurale di domani interverranno:

Moritz Mantero , Presidente di Orticolario

, Presidente di Orticolario Matteo Monti , Sindaco di Cernobbio

, Sindaco di Cernobbio Alessandro Stevanin e Maria Gabriella Alban, Limperfetto

Quella voluta da Orticolario è realizzata artigianalmente con legno di recupero dal laboratorio veneto Limperfetto (www.limperfetto.design), e sarà contornata da un’aiuola allestita dal vivaio e studio di progettazione giardini piemontese Fratelli Leonelli (www.fratellileonelli.com): comodissima per tutti, ma ideale per due giardamanti – così come gli organizzatori di Orticolario chiamano gli amanti della vita in giardino – che si lasciano sedurre dal paesaggio. Nel simbolo di quel ritorno dello stare insieme all’aria aperta.

L’installazione è realizzata con il sostegno di Ethimo (www.ethimo.com), con il contributo di Wide Group (www.widegroup.eu) e con il patrocinio del Comune di Cernobbio.