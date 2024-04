Sul lago di Como tornano i bolidi di Fuoriconcorso: ci saranno anche le Formula 1 di Fittipaldi e Senna

Sabato 25 e domenica 26 maggio torna sul lago di Como FuoriConcorso, l'evento che permetterà di ammirare le auto da corsa più belle e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta. Le storiche Villa del Grumello e Villa Sucota accoglieranno un'esposizione di più di 50 auto da corsa inglesi, che sono state guidate da piloti del calibro di Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Niki Lauda, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Graham Hill ed Eddie Irvine. Ci sarà anche la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, che arriverà direttamente dal MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino: un modo per commemorare e ricordare il celebre pilota a trent'anni dalla tragica scomparsa (avvenuta il 1° maggio 1994). Inoltre, verrà realizzata una griglia di partenza di Formula 1 con oltre 15 auto parcheggiate nei giardini delle ville, in riva al lago. Tra le auto in esposizione, l’iconica Lotus 72, che vinse il Campionato mondiale di Formula1 nel 1972 e la McLaren con cui Mika Häkkinen vinse nel 1999.

Tantissimi gli eventi e le experience: un’auto presentata in anteprima mondiale, mostre fotografiche e i "Conversation Program", talk che permetteranno ai partecipanti di incontrare di persona piloti, ingegneri e protagonisti del mondo della velocità. Inoltre, Villa Sucota si trasformerà in "Casa Aston Martin", storico brand inglese. Tra i protagonisti anche Porsche con un’intera area dedicata alla Greenhouse di Villa del Grumello, Lotus con l'hypercar elettrica Evija e altre eccellenze dal mondo, come Gemballa, Pagani e Koenigsegg. Durante il weekend anche tanta musica, degustazioni e intrattenimento, tra verde, arte, ville storiche, giardini e il glamour del lago di Como.

«Eccellenza, bellezza, cultura, fatto a mano che - grazie all'impegno, alla tenacia, alla tecnologia e all'innovazione - portano alla vittoria: sono questi i valori fondanti di FuoriConcorso» dice Guglielmo Miani, ideatore della manifestazione e presidente di Larusmiani.

Un evento da non perdere, che ogni anno richiama sul lago di Como migliaia di collezionisti, esperti e appassionati d'auto da tutto il mondo.

FuoriConcorso è l'appuntamento ideato e curato da Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani, che dal 2019 rende omaggio alla velocità, all'artigianalità, alla bellezza e alla cultura nel mondo dell'automotive.

Sabato 25 e domenica 26 maggio il lago di Como si tingerà di "verde inglese", il colore ufficiale delle corse automobilistiche internazionali del Regno Unito. Il tema di quest'anno, infatti, sarà "British Racing Green" e porterà negli splendidi spazi di Villa Sucota e di Villa del Grumello alcune delle auto più belle, veloci e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta, tra i più affascinanti e longevi della storia.

Durante le due giornate, il pubblico potrà vedere e fotografare da vicino le auto da corsa, passeggiare nei giardini delle due ville - collegate in un percorso esperienziale di circa un chilometro - partecipare ai "Conversation Program", talk in cui ingegneri, piloti di Formula 1, esperti e proprietari di brand di auto racconteranno i segreti dell'arte della velocità e di come si crea un'auto da corsa vincente. Le giornate saranno allietate da musica, momenti di intrattenimento, degustazioni food, brindisi e cocktail da godersi passeggiando nei giardini e ammirando il magico scenario del lago di Como.

«Sono diventato un collezionista grazie a mio padre Riccardo, che era un appassionato di vetture inglesi. Nel tempo, è cresciuta anche la passione per le auto da corsa grazie a Renato Della Valle, tre volte campione del mondo offshore, a sua volta grande collezionista e caro amico di famiglia - dice Guglielmo Miani, ideatore dell'evento e presidente di Larusmiani -. La mia passione è così forte che Larusmiani è stato il primo brand in assoluto del quadrilatero della moda a togliere dalla vetrina abbigliamento e accessori, per far diventare l'auto assoluta protagonista. É stata una scelta che, all'inizio, ha suscitato scalpore, ma che oggi è seguita da molti. Il mio obiettivo è far capire come l'artigianalità di un abito, realizzato rigorosamente a mano e su misura, possa essere accostata, a livello di percorso creativo e realizzativo, a un'auto veloce, anch'essa frutto di lavoro di precisione, tecnologia e arte manifatturiera».

«Sono particolarmente affezionato al tema di quest'anno - afferma Guglielmo Miani, founder di FuoriConcorso e presidente di Larusmiani con la McLaren 675 LT MSO - perché è un'evoluzione del primo FuoriConcorso: nel 2019, infatti, portai sul lago di Como le Bentley degli anni Novanta, pezzi introvabili, le ultime fatte ancora completamente a mano. Abbiamo voluto guardare il tema da un'altra prospettiva e concentrarci sulle auto da corsa inglesi, costruite durante il regno della regina Elisabetta, con una particolarità: sono le più vincenti della storia inglese. Durante l'evento, infatti, esporremo auto che sono state guidate da piloti del calibro di Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Ayrton Senna, Niki Lauda, Rubens Barrichello, Graham Hill, Eddie Irvine. Tra le "chicche", che si potranno ammirare a FuoriConcorso, ci sarà la mitica Lotus 72, che fu pilotata dal giovane Emerson Fittipaldi, che, nello storico pomeriggio del 10 settembre 1972, tagliò per primo il traguardo del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza, conquistando sia il titolo Mondiale di Formula 1 piloti che quello costruttori».

FuoriConcorso: il tema dell'evento 2024

«Ogni FuoriConcorso ha un tema molto specifico, che riteniamo utile condividere con la nostra community di collezionisti che ci segue, di anno in anno, in un percorso di conoscenza e approfondimento della cultura automobilistica - continua il founder Guglielmo Miani -. L'anno scorso sono state protagoniste le auto aerodinamiche con tema "Aero", mentre quest'anno il titolo dell'evento è "British Racing Green", il colore ufficiale delle corse automobilistiche internazionali del Regno Unito. Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, case automobilistiche britanniche con team da corsa come Aston Martin, Cooper, Jaguar, Lotus, Lola, Mc Laren, Williams e BRM, con le loro vetture color verde inglese, dominarono i campionati di Formula 1 e delle vetture sport, e noi vogliamo ricordare quelle imprese mitiche, che suscitano ancora oggi emozioni vive. La bellezza di queste auto e di questo colore non è "moda", ma puro "stile", fuori dal tempo».

«Non tutti conoscono la storia del verde inglese nelle corse - continua Miani -. Lo vediamo per la prima volta nel 1903, durante la Gordon Bennett Cup in Irlanda, allora ancora parte del Regno Unito. Visto che le corse automobilistiche erano illegali sulle strade pubbliche in Gran Bretagna, in segno di rispetto e di ringraziamento verso gli irlandesi, che permisero la corsa, le auto britanniche furono dipinte di questa particolare tonalità di verde. Anche noi vogliamo rendere omaggio a chi "rompe gli schemi" per seguire la propria passione, per amore della velocità e di queste auto mitiche, che hanno fatto la storia. Grazie a FuoriConcorso diventiamo una community di "car enthusiast" sempre più coesa, con decine di eventi e raduni in giro per l’Italia e il mondo, anche se FuoriConcorso resta l'evento annuale a cui siamo più affezionati, visto che tutto è partito da qui. Siamo fedeli anche alla location, poichè il lago di Como è uno degli scenari più belli e glamour del mondo».

«Eccellenza, bellezza, cultura, fatto a mano che, grazie all'impegno, alla tenacia, alla tecnologia e all'innovazione, portano alla vittoria: sono questi i temi cardine e i valori chiave di FuoriConcorso, che uniscono la nostra community e ci rendono l'evento di auto più all'avanguardia del panorama nazionale. Posso dire con soddisfazione che oggi FuoriConcorso è un punto di riferimento nel calendario internazionale degli appuntamenti automotive» continua l'ideatore Guglielmo Miani.

Le auto in esposizione

Come abbiamo detto, il focus dell'evento saranno le auto da corsa britanniche costruite durante il regno della regina Elisabetta, con una particolare attenzione alla classe - anch'essa "regina delle corse" - cioè la Formula 1. Ecco alcune delle auto che si potranno ammirare durante l'evento e tutte le experience per i "car enthusiast".

La F1 di Ayrton Senna e la Lotus 72 che vinse il GP d'Italia nel 1972

Tra le auto protagoniste di FuoriConcorso ci sarà la monoposto inglese di F1 McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, che arriverà direttamente dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, dove fino al 13 ottobre 2024 ci sarà una mostra dedicata al pilota brasiliano: un modo per commemorare e ricordare il celebre pilota a trent'anni dalla tragica scomparsa (avvenuta il 1° maggio 1994).

In esposizione anche la mitica Lotus 72, che fu pilotata dal giovane Emerson Fittipaldi, che - nello storico pomeriggio del 10 settembre 1972 - tagliò per primo il traguardo del Gran Premio d’Italia sulla pista di Monza, conquistando sia il titolo Mondiale di Formula 1 piloti che quello costruttori. La Lotus 72 è una vettura monoposto, progettata da Colin Chapman e Maurice Philippe per la stagione 1970 del campionato, che si dimostrò così efficace da essere continuamente sviluppata e venne utilizzata fino al 1976. La sua aerodinamica era insuperabile, tanto da sembrare una freccia su due ruote. Senza il grosso radiatore anteriore, infatti, si poteva ridurre esponenzialmente la sezione frontale, offrendo meno resistenza all'aria e aumentando le capacità di penetrazione, che consentiva all'auto di raggiungere prestazioni superiori, soprattutto nei rettilinei. Non solo velocità, ma anche attenzione all'estetica, con la livrea nera e oro usata per sponsorizzare ai tempi il marchio di sigarette John Player Special di proprietà della Imperial Tobacco.

La Lotus72 che si potrà ammirare a FuoriConcorso

La griglia di partenza nel parco: vivere da protagonisti la Formula 1

Il colpo d'occhio del FuoriConcorso di quest'anno sarà eccezionale, perché negli spazi dell'evento verrà ricreata una griglia di partenza con più di 15 auto di Formula 1. Tra i momenti clou ci sarà l'accensione dei motori, parentesi emozionante che di solito è riservata solo a chi è ammesso nei box su pista.

Tutta da fotografare anche la Red Bull di F1 che sarà posizionata sulla strada a picco sul lago di Como, visibile da tutti.

All'ingresso di Villa del Grumello verrà allestita una griglia di partenza con più di 15 auto di Formula 1

La curiosità: la monoposto Surtees TS19 e lo sponsor "esplicito" Durex

Non mancheranno altre curiosità "storiche", come la monoposto TS19. Nel 1976 John Surtees presentò l'auto con una livrea immacolata bianca, ma aveva in serbo una bella "sorpresa". Per la gara di Brands Hatch, tracciato britannico che si trova nei pressi di West Kingsdown, nella contea inglese del Kent, infatti, presentò l'auto con in bella vista lo sponsor dei profilattici Durex. La Bbc, visto lo sponsor "sessualmente esplicito", decise di sospendere la visione e, dopo la prima sessione di prove libere, tolse tutte le telecamere dal circuito: anche questa è cultura automobilistica.

Non solo F1: il 25 e il 26 maggio si potranno vedere anche molte auto inglesi che hanno corso a La 24 Ore di Le Mans, le Gruppo C (automobili coupé biposto destinate alle corse in circuito) e auto che hanno corso la Parigi - Dakar (oggi Rally Dakar) e la Carrera Panamericana.

L’anteprima mondiale

Oltre alle auto inglesi, focus delle giornate, da quest'anno il format di FuoriConcorso avrà un'evoluzione in più, con la presentazione in anteprima mondiale di auto di alcune delle aziende più prestigiose. Questa la novità da non perdere e da fotografare:

- AGTZ Twin Tail La Squadra + Zagato: un’auto da corsa basata sulla Alpine A110, reinterpretazione del passato del brand, in chiave di innovazione e tecnologia. Il modello è un vero gioiello di artigianalità, rarità e avanguardia, prodotta in soli 19 esemplari. Il fascino del passato si unisce al tocco contemporaneo.

Durante FuoriConcorso gli appassionati potranno confrontarsi direttamente con gli esperti e i responsabili delle case automobilistiche per avere informazioni e dettagli specifici sulle anteprime internazionali.

Casa Aston Martin

Parlando di stile inglese, non poteva mancare Aston Martin, l'iconico brand che è diventato simbolo di eleganza british, grazie alla saga di James Bond e che, durante FuoriConcorso, logherà un'intera location - Villa Sucota - che si trasformerà in "Casa Aston". Qui il founder Gugliemo Miani ha voluto mettere in luce "un'altra faccia" della casa automobilistica, ancora più interessante per i collezionisti, cioè quella delle sue grandi auto da corsa artigianali: si potranno infatti ammirare l'iconica Aston Martin DB3S e altre vetture del campionato GT.

A rappresentare le grandi case inglesi, ci sarà anche Lotus con l'hypercar elettrica Evija in livrea John Player Special, un esempio di come si possa rendere omaggio al passato, in versione non nostalgica, ma proiettata al futuro: si tratta, infatti, di una delle auto elettriche con le migliori performance sul mercato, grazie ai suoi 2000 cavalli.





La Greenhouse di Villa del Grumello con Porsche

Eccellenze - non solo british - a FuoriConcorso: da segnalare anche l'importante partecipazione di Porsche. La sua Greenhouse prenderà vita accanto a Villa del Grumello, in una delle serre antiche della villa. Porsche, per restare in tema, porterà alcuni pezzi unici da collezione in varie nuances di verde: ci saranno, per esempio, la 992 Turbo S in Aventuringreenmetallic, la Taycan 4S in Oakgreenmetallic neo, la Macan Turbo H2 BEV in Barnatogreen, la one off 911 Turbo S in Chromaflair Urban Bamboo, massima espressione del dipartimento Sonderwunsch e la 964 Speedster nel vibrante e acceso Vipergreen. Nell'elegante lounge - pensata come un rigoglioso giardino con piante e fiori - si potranno trascorrere piacevoli momenti di relax.

Le altre eccellenze dal mondo

A FuoriConcorso 2024 arriverà anche Horacio Pagani, già presente lo scorso anno con la sua Zonda Revo Barchetta e protagonista del "Conversation Program" dedicato al tema dell'aerodimamica. Quest'anno porterà la Huayra R da corsa color verde, strizzando l'occhio al tema "British Racing Green".

La hypercompany svedese Koenigsegg porterà in esposizione anche la CCGT, l'unico modello da corsa mai prodotto nella sua storia. «Sono stato il primo italiano ad aver acquistato una Koenigsegg (il modello CCX), famosa per la sua leggerezza, visto che esprime una potenza di 810 cavalli con un peso di soli 1280 chili - racconta Guglielmo Miani -. Si tratta di uno dei 29 gioielli prodotti al mondo, rigorosamente con cambio manuale».

A FuoriConcorso ci sarà anche Marc Philipp Gemballa con la Marsien, pensata per la pista e per il fuoristrada. Uwe Gemballa è stato uno dei tuner Porsche più famosi ed è diventato celebre modificando le Porsche e personalizzandole con dettagli particolari, sia a livello di aerodinamica che in termini di prestazioni, lavorando anche su interni sontuosi, preziosi e ricchi di dettagli. Il figlio del fondatore, Marc Philipp, ha creato una nuova azienda - completamente separata da quella del padre - che produce la Marsien, che si ispira alla leggendaria 959 che ha vinto il Rally Dakar nel 1980, con una carrozzeria progettata da Alan Deroisier. La versione di serie della supercar sarà presentata per la prima volta in anteprima a FuoriConcorso.

I "Conversation Program"

Tra i momenti più interessanti di FuoriConcorso i "Conversation Program", talk di cultura automobilistica che vedranno protagonisti piloti, ingegneri, esperti e proprietari di case automobilistiche. Un'opportunità unica per conoscere di persona i protagonisti del settore automotive, con la possibilità di fare domande dirette e approfondire tematiche di attualità.

Tra gli appuntamenti, un dibattito sul tema "British Race Cars" e F1, un incontro sul tema della fotografia professionale automotive e uno dedicato a "Collezionare e investire nel mondo delle auto".

«Posso dire con soddisfazione che l'evento diventa ogni anno più articolato e interessante: se nella prima edizione si trattava di un solo pomeriggio, oggi organizziamo una due giorni ricca di eventi, experience, talk, arte, cultura, momenti di divertimento e di musica - conclude il founder Guglielmo Miani -. Grazie a FuoriConcorso gli appassionati hanno il privilegio di vedere in una location di particolare bellezza, come è il lago di Como, auto che, di solito, sono chiuse nei musei e nei garage dei collezionisti. Il mio obiettivo è portarle alla luce e fare in modo che, per un week-end, queste opere d'arte siano a disposizione di tutti gli appassionati. Vogliamo continuare a creare un punto di contatto tra coloro che amano e vogliono condividere il fascino della cultura automobilistica internazionale a 360 gradi».

La mostra del fotografo di auto di fama mondiale René Staud

Durante l'evento sarà possibile visitare la mostra fotografica di René Staud, uno dei fotografi di auto più famosi del mondo, che sa dare vita a questi gioielli di tecnologia e design, mostrandone non solo le forme, ma l'anima nascosta. Staud è nato a Stoccarda, nel cuore dell'industria automobilistica tedesca. Da più di quarant'anni il suo Studio è la prima scelta per la fotografia automobilistica di alta gamma. Staud ha fotografato tutti i più importanti brand di auto di tutti i continenti, formando molti giovani a quest'arte. Nell'era delle immagini generate al computer, le sue opere d'arte sono il metro di paragone per una vera fotografia automobilistica. Il suo linguaggio visivo è sinonimo di autenticità, estetica, prospettive perfette, composizione e splendidi paesaggi e fondali. Il suo uso della luce è magistrale e ricco di dettagli, senza mai elementi in eccesso. A FuoriConcorso un affascinante racconto per immagini dedicato ai veri appassionati di auto veloci. La mostra sarà allestita nell'ala ovest di Villa Sucota. Sarà possibile inoltre acquistare foto e opere dell’artista e farsi autografare eventuali copie già in possesso.

I momenti di intrattenimento e divertimento

Durante la manifestazione non mancherà il divertimento: durante le due giornate, suonatori di cornamusa saranno la colonna sonora delle due ville. Sabato 25 maggio, all'ora dell'aperitivo (dalle 18 in poi), calice di prosecco offerto da Villa Sandi e cocktail firmato da Red Bull con sottofondo di musica giamaicana.

Domenica 26 maggio, ancora bollicine e cocktail, con il dj set del compositore e dj Revers Gagnant.

A disposizione dei partecipanti anche tre punti di ristoro. Il ristorante Terrazza Olmo a Villa Olmo (quest'anno chiusa per ristrutturazione ma che tornerà tra le location dell'evento nel FuoriConcorso 2025) offrirà una cucina mediterranea, per un ottimo pranzo vista lago. A pochi passi dalla Greenhouse di Porsche ci sarà il caffè ristorante gestito da SPUMA, che proporrà piatti di cucina italiana. Al FuoriConcorso Bistrot di Villa del Grumello, infine, si potrà gustare un menu ispirato al tema dell'evento e tanti snack per riempire di gusto le due giornate.

FuoriConcorso sul lago di Como

è anche lifestyle e divertimento

Photo Competition

FuoriConcorso premierà le fotografie che meglio avranno interpretato il tema “La velocità nel ritratto”, catturando il concetto di velocità in modo artistico, con uno stile visivo contemporaneo, creativo e innovativo. Come criteri di selezione, saranno tenuti in considerazione anche la tecnica compositiva e la gestione dell’illuminazione. Le foto dovranno essere pubblicate su Instagram taggando l'account ufficiale @fuoriconcorso.

Dopo l'evento, saranno indicate le istruzioni per caricare sul sito il miglior scatto realizzato a FuoriConcorso. La foto dovrà pervenire entro e non oltre il 29 maggio 2024 e i vincitori verranno proclamati il 25 giugno 2024. Larusmiani è promotore della Photo Competition e i premi sono offerti da Sony.

Dedicato ai più piccoli

FuoriConcorso pensa anche ai più piccoli con un'area gioco realizzata in collaborazione con la Fondazione TOG. Laboratori creativi e gare di velocità su una pista di macchinine elettriche con cronometraggio computerizzato, calcolo dei tempi di percorso al millesimo di secondo, best lap e classifica in tempo reale per pomeriggi di divertimento. Fondazione TOG è una Onlus che ha dato vita a un grande polo integrato (oltre 3.000 mq) all’avanguardia, per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche.



La attività collaterali: volare sul lago di Como

Grazie all'Aeroclub Como, durante il week-end gli ospiti potranno sorvolare con gli idrovolanti il blu del lago di Como, ammirando dall'alto sia la location dell'evento con le auto esposte, sia le bellezze naturalistiche di questi luoghi unici al mondo. L'experience è a pagamento.

Aspettando FuoriConcorso: il rally da St. Moritz a Como il 17 e 18 maggio

Per chi è impaziente, c'è un importante evento che precede FuoriConcorso: il rally che partirà da St. Moritz, la località più glamour e affascinante delle Alpi svizzere, e arriverà a Como. Il rally partirà il 17 maggio dall'hotel Grace La Margna di St. Moritz, per continuare verso Sils im Engadin, attraversando le suggestive località di Sils Baselgia, Passo del Maloja e Vicosoprano. Nell'itinerario, anche una visita al Centro Giacometti a Stampa e al palazzo storico Castelmur a Coltura di Stampa. Il modo migliore per arrivare "carichi" a FuoriConcorso.



I partner di FuoriConcorso

FuoriConcorso 2024 vedrà la collaborazione di importanti partner, che porteranno le loro auto-gioiello in esposizione: Aston Martin, Porsche, Koenigsegg, Pagani, Lotus, Gemballa e AGTZ Twin Tail La Squadra + Zagato.

Tra i partner non automotive ci saranno nomi importanti di vari settori: alta gioielleria, home, abbigliamento e accessori, moto, food&beverage, elettronica e beauty.

Si ringraziano: LARUSMIANI, CHANEL, ic! berlin, Monaco Legend Group, MV Agusta Motor, Rubeus Milano, La Reale Domus | Knight Frank, Innovacar, Pirelli, Sony, Acqua di Parma, St. Mortiz, Acqua Chiarella, Red Bull, Villa Sandi, Chateau d’Ax, The Restorer, Car&Vintage e Spuma. Tra le preziose collaborazioni anche quelle con Aeroclub Como, Terrazza Olmo e LunaJets.

Il Media partner dell'evento sarà la testata specializzata Classic Driver.

FuoriConcorso ha il patrocinino di The British Chamber of Commerce for Italy.

FuoriConcorso in breve: highlight

- Sabato 25 e domenica 26 maggio sul lago di Como appuntamento da non perdere con l'evento creato da Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani, che richiama ogni anno i collezionisti, gli appassionati d'auto e gli amanti della velocità, della bellezza e dell'artigianalità.

- Una due giorni unica, dedicata agli appassionati di auto veloci: nei giardini di due ville storiche - Villa Sucota e Villa del Grumello - saranno esposte più di 50 auto da corsa inglesi, le più belle e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta.

- Quest'anno, colpo d'occhio d'eccezione con una griglia di partenza di F1 con oltre 15 auto da corsa all'interno di Villa del Grumello e una Red Bull da corsa posizionata a picco sul lago.

- In esposizione anche la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, che arriverà direttamente dal Museo Nazionale dell'Automobile di Torino: un modo per commemorare e ricordare il celebre pilota a trent'anni dalla tragica scomparsa (avvenuta il 1° maggio 1994).

- Durante i "Conversation Program" i partecipanti potranno incontrare piloti, ingegneri e i fondatori delle più importanti case automobilistiche inglesi e internazionali.

- Una delle ville diventerà la "casa" dello storico brand inglese Aston Martin con l'esposizione dei modelli più iconici da corsa. Ci sarà anche la Greenhouse "targata" Porsche con un'esposizione di auto speciali in varie tonalità di verde.

- Non mancheranno momenti di musica, divertimento, degustazioni e una mostra del fotografo d'auto di fama mondiale René Staud.

Informazioni utili e come partecipare a FuoriConcorso

• Date: sabato 25 e domenica 26 Maggio 2024

• Orari: 11.00 - 20.00 (con ultimo accesso sabato 25 alle 19.30 e domenica 26 alle 18.30)

• Dove: Villa del Grumello e Villa Sucota - via per Cernobbio, 11 - 22100 Como (Italia)

• Adulto Prezzo Ingresso € 150,00 / 1 Giorno - € 200,00 / 2 Giorni

• Pacchetto Gruppi

Pacchetto 5 persone / 1 giorno € 600,00

Pacchetto 5 persone / 2 giorni € 800,00

• Sotto i 18 anni Accesso Gratuito Accompagnato da un adulto (oltre 26 anni).

Ogni adulto può avere con sé massimo 2 minori

• Tra i 18 anni e 25 anni sconto 50%

(acquisto biglietti solo sul posto. I biglietti sono garantiti).

• Bar e ristoranti disponibili (a pagamento)

• Si raccomandano scarpe comode