Lago di Como: un fine settimana con le auto più belle del mondo

Sabato 25 e domenica 26 maggio torna sul lago di Como FuoriConcorso, l'evento che permetterà di ammirare le auto da corsa più belle e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta. Le storiche Villa del Grumello e Villa Sucota accoglieranno un'esposizione di più di 50 auto da corsa inglesi, che sono state guidate da piloti del calibro di Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Niki Lauda, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Graham Hill ed Eddie Irvine. Ci sarà anche la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, che arriverà direttamente dal MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino: un modo per commemorare e ricordare il celebre pilota a trent'anni dalla tragica scomparsa (avvenuta il 1° maggio 1994). Inoltre, verrà realizzata una griglia di partenza di Formula 1 con oltre 15 auto parcheggiate nei giardini delle ville, in riva al lago. Tra le auto in esposizione, l’iconica Lotus 72, che vinse il Campionato mondiale di Formula1 nel 1972 e la McLaren con cui Mika Häkkinen vinse nel 1999. Continua

Dal 24 al 26 maggio 2024 Vetture d’Epoca e Concept Car si ritroveranno a Cernobbio, sul Lago di Como, per un Concours d’Elegance unico nel suo genere. Ecco i tre entusiasmanti momenti culminati da vivere durante la vostra visita. Con l’esclusivo pacchetto Amici del Concorso, avrete accesso al parco del lussuoso Hotel Villa d’Este sabato 25 maggio 2024. Sarà una giornata densa di avvenimenti: vi immergerete nel mondo delle straordinarie Vetture d’Epoca e delle Concept Car, una combinazione unica al mondo, proposta solo dal Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Potrete osservare all’opera una giuria di alto livello, incontrare i proprietari delle vetture e assistere alla suggestiva sfilata dei veicoli mentre, nel pomeriggio, attraversano la splendida terrazza di Villa d’Este affacciata sul lago. Un’esperienza indimenticabile. Continua

E ancora a giugno

L'attesa è finita per gli amanti delle automobili d'epoca e dell'eleganza senza tempo. Villa d'Este, l'iconico hotel 5 stelle che fa sognare da generazioni l’Italia e il mondo, si prepara ad ospitare la tredicesima edizione dell'evento Villa d'Este Style - One Lake, One Car. Nella suggestiva cornice del lago di Como, il 1° Giugno l'Hotel dedicherà un'intera giornata a questo modello di auto così unico e speciale che porta il suo stesso nome: Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este. Anche quest'anno, l'evento rinnova il suo impegno nell'onorare questa storia affascinante con un'esposizione accuratamente selezionata delle celebri Alfa Romeo omonime, affiancate da una serie di vetture appartenenti alle varie serie della linea "6C". One Lake One Car non sarà soltanto l’occasione per ammirare capolavori automobilistici ma anche un viaggio nel tempo che celebra l'eleganza, l'autenticità e la bellezza, che può trovare casa solo a Villa d’Este, da sempre emblema di queste virtù. Continua