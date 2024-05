Sul Lago di Como c'è un paese che per 2 giorni diventa un enorme parco giochi per bambini

Occasione per tutti i genitori e i loro bambini per trascorrere una giornata sul Lago in un luogo pieno di giocattoli, gonfiabili, giochi, laboratori creativi, area baby. Per due giorni Dervio diventerà il parco divertimenti del territorio con il Festival 'Bimbilandia' che trasformerà l'area del campo sportivo in un enorme parco giochi. Si tratta del recupero dell'evento originariamente in programma dal 25 al 27 aprile e spostato per maltempo.

Un momento unico e sensazionale per le famiglie per un weekend mai visto sul lago. Le due giornate sono incentrate sui bambini e sulle famiglie con ogni tipo di gioco e attività educativa. Non manca l'aspetto solidale: il ricavato dell'evento verrà in parte donato all'associazione Auser di Dervio.