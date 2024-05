Lago di Como: a Villa d'Este torna il Concorso d'Eleganza

Dal 24 al 26 maggio 2024 Vetture d’Epoca e Concept Car si ritroveranno a Cernobbio, sul Lago di Como, per un Concours d’Elegance unico nel suo genere. Ecco i tre entusiasmanti momenti culminati da vivere durante la vostra visita:

Con l’esclusivo pacchetto Amici del Concorso, avrete accesso al parco del lussuoso Hotel Villa d’Este sabato 25 maggio 2024. Sarà una giornata densa di avvenimenti: vi immergerete nel mondo delle straordinarie Vetture d’Epoca e delle Concept Car, una combinazione unica al mondo, proposta solo dal Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Potrete osservare all’opera una giuria di alto livello, incontrare i proprietari delle vetture e assistere alla suggestiva sfilata dei veicoli mentre, nel pomeriggio, attraversano la splendida terrazza di Villa d’Este affacciata sul lago. Un’esperienza indimenticabile.

Sabato 25 maggio 2024 potrete assistere anche ad Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht, un luogo di incontro dinamico e informale per autentici appassionati. Nell’ampio parco della blasonata Villa Erba, direttamente affacciato sul Lago di Como, troverete tante entusiasmanti vetture e numerosi club. L’evento, costellato da magnifiche sorprese, sarà riproposto l’anno prossimo nell’ambito delle Giornate aperte al pubblico del Concorso d’Eleganza Villa d’Este.

Lo stesso vale per la Giornata aperta al pubblico – Il Festival, per la quale apriremo i cancelli domenica 26 maggio 2024. Grazie al Festival, trascorrerete un’intensa giornata all’insegna della passione automobilistica: potrete ammirare tutti i veicoli partecipanti (e molto altro ancora!) nel parco di Villa Erba, e approfittare dell’ampio programma integrativo. L’indimenticabile evento di punta sarà sicuramente la leggendaria sfilata delle Vetture d’Epoca e delle Concept Car di fronte al pubblico.

Un consiglio: acquistate subito i vostri biglietti per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este! In primo luogo sono la perfetta idea regalo. E inoltre, data la capienza ristretta della location, sono disponibili solo in numero limitato. Saremo lieti di aggiornarvi sempre da queste pagine oppure direttamente, tramite la nostra newsletter a cui potete facilmente abbonarvi qui.