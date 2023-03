In estate a Villa Erba arriva Lago di Comics, il festival dedicato alla musica, alla birra e ai fumetti

Dal 30 giugno al 2 luglio l’area dell’Ex-Galoppatoio di Villa Erba ospiterà “Lago di Comics”, un nuovo format sviluppato in co-produzione con Paneliquido, un festival di tre giorni che unirà l’universo Comics & Cosplay, performance musicali e il mondo della birra con proposte di birre artigianali e ideate appositamente per l’occasione. Con il supporto di Cosplay Italia e NerDreams, saranno allestiti stand tematizzati e saranno organizzate svariate attività, come panel con streamer, cosplayer e doppiatori e contest cosplay con sfilate e parate a tema, per intrattenere il pubblico durante l’intera giornata fino ai concerti live della sera. Il programma definitivo sarà reso noto nelle prossime settimane.

L'evento è organizzato da MyNina - agenzia fondata da Gianpiero Canino attiva nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi – che illuminerà l’estate lariana con tre grandi festival all'interno di Villa Erba Cernobbio 2023.