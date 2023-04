Lago di Como: Villa Làrio presenta il primo dj set al tramonto

Evento a Villa Làrio, luxury property a Pognana Lario, che presenta il primo "DJ-SET at SUNSET" sul suo pontile privato. Giovedì 4 Maggio suonerà Nabat Drums, musicista e produttore di livello internazionale conosciuto per la sua particolare musica elettronica ed acustica. Due set da mezz'ora ciascuno: 19.00 e 20.00 tra le atmosfere del tramonto.

NEBAT DRUMS

L'energia dispiegata sul palco lo ha visto essere invitato ai festival più famosi del mondo: Burning Man USA, Creamfields UK, Sziget festival Hungary, Tomorrowland, Sensation White Amsterdam, Itunes festival London UK, Carnival of Rio Brazil, Ultra Japan, Stereosonic in Australia, MTV festival South Africa, Nuba festival Romania e più di 180 concerti in tutto il mondo. Nebat Drums ha iniziato la sua carriera all'età di 18 anni tra Saint-Tropez e la Spagna. Successivamente, sotto lo pseudonimo di Nebat Sound System, i suoi piccoli concerti hanno un certo successo e attirano l'attenzione di etichette o disc jockey come David Guetta, Roger Sanchez, Diplo, Major Lazer, Louis Vega, regolarmente con Laidback Luke, Will I Am of the Black eyed peas o recentemente in collaborazione con Zhu. La sua musica è unica: una contaminazione di stili. Orientale, europeo, sudamericano, afro che porta nel suo lavoro con batteria, djembe o darbuka.

L'accesso a Villa Làrio, per l'evento, è su prenotazione per chi arriva con l'auto. Possibilità di attracco delle barche alle boe della villa con aperitivo consegnato in modalità "pic nic basket" direttamente in barca (richiesta prenotazione). Ovviamente l'attracco delle barche dipende dalla disponibilità.