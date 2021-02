Lago di Como, passeggiata sui set di Star Wars in Tremezzina

Piano piano l'associazione Sentiero dei Sogni ha ricominciato a camminare tra natura e cultura, a tessere e ricostruire pezzetti di storie e memorie che legano la creatività umana al nostro splendido lago: il 28 febbraio gita sui set di Star Wars in Tremezzina, accompagnati da una guida, Gigliola Foglia, che ha seguito in prima persona le riprese di "Guerre Stellari - Episodio II".

Per il momento le Passeggiate creative non possono essere come in passato con 100 e più persone, ma percorsi guidati a pagamento per piccoli gruppi (massimo 20 iscritti, in questo caso). Previsto sconto per i soci di Sentiero dei Sogni e anche la possibilità di acquistare a prezzo notevolmente ridotto la la nostra guida "I laghi delle stelle. Itinerari cineturistici d'acqua dolce in Lombardia". Chi fosse interessato all'evento, trova a questo link le indicazioni per iscriversi e partecipare.

Informazioni

Visita guidata (a pagamento) sui luoghi meno noti delle riprese di Guerre Stellari Episodio II - L'Attacco dei Cloni promossa dall'associazione Sentiero dei Sogni e guidata dalla guida turistica abilitata Gigliola Foglia. Necessari spostamenti in auto. Max 20 persone. Prenotazione obbligatoria al cell. 320.3551711 (anche whatsapp).

Il programma

Incontro alle h. 10 in località Lenno di Tremezzina, parcheggio vicino a Revicar via Statale Regina n. 20 (possibilità di sosta anche in via Lavedo, direzione Lido). Sede Lucasfilm anno 2000, Albergo Lavedo, Albergo Lenno (esterni). Trasferta a Tremezzo, parcheggio davanti chiesa parrocchiale, e visita al Parco Civico in via Statale n. 47. Sosta davanti al Grand Hotel Tremezzo, trasferta in auto a Rogaro di Tremezzo, parcheggio area picnic in via S. Martino. Dai luoghi delle scene romantiche del film passeggiata al borgo cinquecentesco di Rogaro con Santuario della Madonna Nera e altri ricordi cinematografici.

Durata

Circa 2 ore e un quarto.

Attrezzatura

Necessarie scarpe comode, mascherina, firma di liberatoria con dichiarazione sanitaria.

Costo: euro 12, ridotto euro 9,50 per soci Sentiero dei Sogni e minori di 14 anni.

Note

Per i partecipanti interessati ad approfondire gli itinerari cineturistici sul lago di Como, è possibile acquistare a prezzo scontato (10 euro per i non soci e 8 euro per i soci di Sentiero dei Sogni, anziché 12) la guida "I laghi delle stelle. Itinerari cineturistici d'acqua dolce in Lombardia", scritta da Pietro Berra e che propone 16 percorsi che spaziano attraverso una novantina di set di film, incluso Star Wars. Si prega di indicare al momento dell'iscrizione se si è interessati anche al libro.