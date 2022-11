Lago di Como e Lugano: Natale a Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro

Natale sul Lario e sul Ceresio nelle loro ville più belle. Anche nel 2022, in occasione del Natale, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita infatti a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.



Visitare i Beni FAI durante le festività è un regalo a sé e per le persone care, ma anche un gesto importante e concreto a sostegno dell’Italia e del suo patrimonio. Si potrà curiosare, inoltre, nei Negozi della Fondazione e lasciarsi ispirare per gli acquisti natalizi. Tra le proposte regalo si troveranno libri selezionati con cura per tutte le tipologie di lettori, un coloratissimo assortimento di oggettistica e prodotti gastronomici realizzati con le materie prime provenienti dai Beni FAI, come le marmellate di agrumi antichi del Giardino della Kolymbethra, l’olio extravergine dagli ulivi secolari della Baia di Ieranto e il sale integrale delle Saline Conti Vecchi. Doni esclusivi e originali, “preziosi” anche perché l’acquisto va a sostegno della missione del FAI, per la tutela e la valorizzazione dello straordinario patrimonio italiano d'arte e natura. Come sempre, gli iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Dal 3 dicembre nei Beni della Fondazione in provincia di Como sono inoltre in programma due iniziative da non perdere in attesa del Natale. Sabato 3 e 10 dicembre, dalle ore 20.30 alle 22.30, Villa del Balbianello a Tremezzina, una delle più scenografiche dimore del Lario, ospiterà “Aspettando il Natale. La Notte dei Presepi”, due serate dedicate ai presepi realizzati dall’Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno esposti fino all’8 gennaio 2023. Dopo la visita alla Loggia Durini, al Museo delle Spedizioni e alla Stanza dell’Arte Primaria, sarà possibile ammirare nella Loggia Segrè il presepe che rientra nel progetto "I GRANDI MAESTRI - la bellezza dell'arte presepiale italiana": un presepe aperto e innevato, di grandi dimensioni, impreziosito da statue dell'altezza di 30 cm e con la tipica ambientazione popolare che rappresenta la vita contadina del territorio lombardo. L'opera, caratterizzata dai costumi e mestieri tipici, ricca di dettagli da scoprire, è stata realizzata dai maestri presepisti della sede di Tremezzina dell’Associazione. La serata inaugurale del 3 dicembre sarà allietata dal Coro Pieve d’Isola, mentre quella del 10 dicembre dal suono delle zampogne. In entrambi i giorni, alle ore 22 verranno offerti panettone e vin brulé a tutti i visitatori. Biglietti: Adulti 15 €; Studenti (19-25 anni) e varie convenzioni 10 €; Bambini (6-18 anni), Iscritti FAI e Residenti Comune di Tremezzina 5 €.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni su questo evento: www.villadelbalbianello.it; Villa del Balbianello, via Guido Monzino 1 – Tremezzina tel. 0344/56110, email faibalbianello@fondoambiente.it.

Anche a Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda si potranno vivere piacevolmente i giorni di festa. Nelle giornate del 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 31 dicembre, dalle ore 10 alle 17, si potranno fare visite guidate all’interno della dimora addobbata in veste natalizia. In più, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Amici del Presepe, all’interno del salone principale verrà allestito un importante presepe, realizzato dall’artista Raffaele De Angelis, tra i massimi esponenti italiani della scultura presepiale in terracotta. Biglietti: Intero € 18; Ridotto (6-18 anni) € 10; Iscritti FAI e Residenti Valsolda € 4.

Per ulteriori informazioni su questo evento: www.villafogazzaroroi.it; Villa Fogazzaro Roi, via Antonio Fogazzaro 14 – Valsolda, fraz. Oria, tel. 0344/536602, email faifogazzaro@fondoambiente.it.

