Lago di Como EcoGreen: arriva la gara silenziosa, solo auto elettriche

Aperte le iscrizioni per partecipare alla manifestazione 5° Lago di Como Ecogreen, una doppia competizione sportiva organizzata dall’Automobile Club Como in programma il 17/18 novembre 2023 – che coinvolgerà il Comune di Como, i Comuni limitrofi e il Comune di Schignano – con auto elettriche, ibride e bifuel, con validità di Campionato Italiano Energie Alternative:

Il Campionato Italiano Green Endurance: evento dedicato a campioni e appassionati di economy run, composto da una gara unica divisa in due settori, il cui vincitore sarà colui che avrà consumato meno, da disputarsi nel territorio di Como e Comuni limitrofi.

Il Campionato Italiano Green Hill Climb: evento dedicato ad appassionati di auto, giovani e campioni di regolarità, composto da 5 gare, che si svolgerà presso il Comune di Schignano, su un percorso stradale in salita chiuso al traffico. Le competizioni, organizzate in accordo con ACI Sport, sono riservate alle vetture cologiche e hanno come obiettivo quello di promuovere, anche in ambito sportivo, il territorio comasco e la mobilità sostenibile per città sempre più smart e con meno emissioni. Queste due competizioni si inseriscono infatti nell'ambito dell'ambizioso progetto RicaricACI portato avanti da ACI Como nel corso degli ultimi anni, che ha l’obiettivo di favorire una mobilità verde e sempre più sostenibile grazie alla realizzazione e installazione di stazioni di ricarica ad accesso pubblico da realizzare presso il Comune di Como e nei Comuni limitrofi. L'evento vuole essere anche dimostrazione del cambio generazionale che stanno subendo i veicoli e delle abitudini dei cittadini, sempre più sensibili alla qualità dell'aria e della vita.

Venerdì 17 Novembre - 2023 GREEN ENDURANCE 1° SETTORE

AUTOMOBILE CLUB COMO

17.00-18.00 Verifiche Sportive/Registrazioni/Consegna documenti

COMO – TEMPIO VOLTIANO

8.30-19.30 Verifiche tecniche e Riordino GREEN ENDURANCE

0.00 Partenza GREEN ENDURANCE Settore 1 (150 km) Giro notturno del Lago di Como

3.00 Arrivo GREEN ENDURANCE Settore 1 - Arrivo GREEN ENDURANCE

3.15 Rilevamento Consumi Settore 1

Sabato 18 Novembre 2023 - GREEN ENDURANCE 2° SETTORE

COMO - TEMPIO VOLTIANO

8.00-8.25 Verifiche tecniche (ai fini rilevamento consumi)

8.30 Partenza GREEN ENDURANCE Settore 2 (150 km) Giro della Brianza

C.T. Mariano Comense

C.T. Appiano Gentile

2.45 Arrivo GREEN ENDURANCE Settore 2

3.00 Rilevamento Consumi Settore 2

Classifiche e Premiazioni

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE

Il programma potrà subire aggiornamenti e variazioni – Ultimo aggiornamento 02/10/23 che verranno approvati con Circolare del Direttore di gara. Si considerano 30 concorrenti.

Sabato 18 novembre 2023 GREEN HILL CLIMB

COMO - TEMPIO VOLTIANO

07.30-08.30 Verifiche Sportive/Consegna Documenti

SCHIGNANO (CO) (circa 3,5 km – media oraria <40 km/h)

4.30 – 15.00 Verifiche Sportive – Consegna documenti

4.45 – 15.45 Verifiche Tecniche

6.00 Partenza vetture GREEN HILL CLIMB Passaggi 1 – 2 – 3 con arroccamenti e aperture intermedie della strada tra un passaggio e l’altro

18.30 – 19.00 Green Park

COMO - TEMPIO VOLTIANO

20.00 Classifiche e Premiazioni