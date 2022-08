I suggestivi concerti a lume di candela sul Lago di Como: tutte le date

I Concerti Candlelight arrivano con una nuova serie di appuntamenti all’aperto per godersi le notti dell'estate. Come sfondo per queste suggestive iniziative sono state scelte in Lombardia due città: Milano e Como.

Affacciati sullo splendido scenario del Lago di Como, Villa Geno e Terrazza 241, al 6° piano del panoramico rooftop dell’Hilton Lake Como, ospiteranno i concerti Candlelight che renderanno omaggio alle colonne sonore di Einaudi e Morricone e alla musica rock dei Queen.

A Milano invece, quest'estate i migliori successi dei Queen e dei Coldplay saranno interpretati da un pianista accompagnato da un quartetto d'archi in un evento speciale al Palco sull'Acqua con vista sull'Idroscalo.

I concerti Candlelight, creati da Fever Originals, sono esperienze uniche nel loro genere, si tratta di una serie di concerti di musica classica, jazz e leggera a lume di candela, cui scopo è quello di rendere la cultura musicale e non solo accessibile ad un vasto pubblico che può godere della scoperta di luoghi esclusivi accompagnati dalla musica di grandi compositori. I luoghi variano: chiostri e sale di edifici storici e palazzi d’epoca all’interno dei quali viene offerta la possibilità ad artisti locali di esibirsi sul loro territorio.

Il concept di Fever Original ha avuto successo portando la musica classica ad una audience tutta nuova: il 70% dei partecipanti, infatti, ha meno di 40 anni, è presente in 100 città diverse e vanta oltre 3 milioni di biglietti venduti.

I concerti a Como: le date

Candlelight Summer Como: Tributo ad Einaudi a Villa Geno

Dove: Villa Geno

Date e orari: Domenica 14 agosto 2022 alle 20:30 e alle 22:30 (seleziona l’orario durante l’acquisto)

Prezzo: Biglietti a partire da €27

Candlelight Summer Como: Morricone e colonne sonore a Villa Geno

Dove: Villa Geno

Date e orari: lunedì 15 agosto 2022 alle 20:30 e alle 22:30 (seleziona l’orario durante l’acquisto)

Prezzo: Biglietti a partire da €27

Candlelight Summer Como: Morricone e colonne sonore in Terrazza 241

Dove: Terrazza 241, 6° piano Hilton Lake Como

Date e orari: martedì 6 settembre alle 20:00 e alle 22:00 (seleziona l’orario durante l’acquisto)

Prezzo: Biglietti a partire da €31

Candlelight Summer Como: Tributo ai Queen in Terrazza 241

Dove: Terrazza 241, 6° piano Hilton Lake Como

Date e orari: mercoledì 7 settembre alle 20:00 e alle 22:00 (seleziona l’orario durante l’acquisto)

Prezzo: Biglietti a partire da €31

Per acquistare i biglietti fare riferimento al sito ufficiale