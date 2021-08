Sul lago Como a fine agosto arriva la prima edizione della Whisky Week

Sul lago di Como arriva la Whisky Week. Il team di Whisky Club Italia organizzaproprio a Como il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno come protagnista il Whisky e i distillati provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia, i migliori insomma.

Sarà un vero e proprio tour in tante città italiane ma il debutto è a Como che, per la gioia degli appassionati di distillati e non solo, vedrà coinvolti molti bar e ristoranti nell'ultima settimana di agosto. La settimana del Whisky si concluderà in grande stile domenica 29 a Villa Revel Parravicini. In questa splendida location dalle 12 alle 22 ci saranno banchetti di degustazione ma anche aree per mangiare che faranno orario continuato fino alle 21. Immancabile l'angolo 035 Cigar Club dove i piu' esperti potranno cercare l'abbinamento perfetto tra sigari e Whisky diversi.

Le iniziative sono davvero tante quindi vi invitiamo a scoprile sul sito ufficiale dell'evento, dove troverete il programma non solo di domenica 29 ma di tutta la settimana a Como e dintroni: https://whiskyweek.it