Invincible Diving, dagli abissi al cielo: eroi paraplegici in volo e in immersione

Nel 2021 iniziava per la volontà e la determinazione di Invincible Diving asd, insieme al Comune di Cernobbio, Aero Club Como e le associazioni presenti all’interno di AUS (Associazione Unità Spinale) dell’Ospedale Niguarda di Milano -con la partecipazione di numerose associazioni remiere, nautiche, subacquee, vela, kayak, i Pescatori Alpha del Lago di Como, ed ancora molti privati- il rito di una processione alla Madonna del Lago, dinnanzi alla Baia del Pizzo: domenica 4 giugno 2023, il rito si rinnova per la III edizione, con presenze record e partecipanti da tutta Italia.

Ad effettuare il sorvolo sarà Paolo Pocobelli, Chief Instructor presso la Scuola di Volo dell’Aero Club di Verona, Ufficiale dell’Esercito in congedo, Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, paraplegico dal 1994, a rappresentare Ali per Tutti. Paolo Pocobelli è stato ed è primo pilota paraplegico Commerciale, il primo Istruttore di volo, il primo Esaminatore, primo Piota acrobatico, non in categorie riservate. Si tratta della prima partecipazione dell’aereo Cap 10 BK (F HNGA), il Piccolo Principe, dal suo rientro in Italia, prima di ritornare protagonista in tre airshow a Paris Le Bourget dal 19 al 25 giugno 2023.

Ad immergersi, dai gommoni messi a disposizione da Aero Club Como asd, capitanati da Giorgio Porta, Maurizio Porro e Gianfranco Leoncini, saranno membri in congedo dei comparti del Ministero della Difesa, provenienti dai reparti speciali, rimasti lesi in operazioni avanzate, a rappresentare l’Associazione Non Dolet di Agrate.

A partecipare alla processione anche una barca a vela di Liberi come il Vento 2.0 condotta da Ente Nazionale Sordi, con un team di ragazzi sordi, che, al rientro a Cernobbio, sono nuovamente protagonisti durante il concerto offerto da Musica Maslianico e Corpo Musicale di Rovenna, preposti a tradurre nella lingua dei segni alcuni dei brani in programma. Un’altra imbarcazione ospiterà l’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico sezione Monza Brianza, la Guardia Costiera Ausiliaria Lombardia, successivamente impegnati in una dimostrazione con i cani da salvataggio, alla fine della processione, al ritorno a Cernobbio.

Molti gli ospiti che interverranno, dal Sindaco di Cernobbio Matteo Monti al Sindaco di Como Alessandro Rapinese, dal Prefetto di Como Andrea Polichetti al Questore di Como Leonardo Biagioli, ed il Parroco di Cernobbio Don Natalino che benedirà la corona di fiori. Tutte le imbarcazioni che volessero prendere parte, in maniera spontanea ed autonoma, alla processione saranno gradite e accolte, e potranno accordarsi a partire dalle 9.30.

Ali per Tutti era nata nel 2011, al Salone Internazionale dell’Aviazione e dello Spazio, a Paris Le Bourget; in quell’occasione Paolo Pocobelli presentò un progetto, in concorso per l’assegnazione del premio P.E.P.I.T.E. (Prix Européen Pour l’Intégration des Travailleurs Extraordinaires), allo scopo di rendere il mondo dell’aviazione un ambiente più inclusivo. Si voleva creare un network, che mettesse in contatto persone affette da disabilità, con realtà capaci di fornire loro la formazione necessaria, per entrare a far parte del mondo aeronautico e dell’aviazione civile. Ali per tutti venne premiato come miglior progetto, e la consegna del premio avvenne all’Eliseo, per mano dell’allora Presidente della Repubblica Francese, Sig. Sarkozy. Fu l’inizio di un cambiamento, che, con passione, dedizione e professionalità, ha permesso ad Ali per tutti di scrivere alcune importanti pagine nella storia dell’aviazione civile, negli ultimi 12 anni. Grazie al quotidiano lavoro sul campo, l’Italia è diventato il Paese Europeo leader nel livello di opportunità e possibilità professionali costruite, per persone disabili -e non - in aviazione. È stato un lavoro lungo, in cui Ali per tutti ha fatto registrare il primo pilota paraplegico Commerciale, il primo Istruttore di volo, il primo Esaminatore e lo ha fatto con autorevolezza, non in categorie riservate.

Nel 2019 Paolo Pocobelli ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, questo avveniva con la seguente motivazione: “per la forte testimonianza e l’instancabile contributo alla rimozione dei limiti e alla promozione di una politica di pari opportunità delle persone con disabilità, rispetto alle attività di volo”. Ora, si sta scrivendo un nuovo capitolo: Ali per tutti è ora una realtà più strutturata e riconosciuta, con un’identità e un percorso unici e grazie al recente acquisto di un CAP-10BK, un aeroplano acrobatico adattato con comandi a mano, Ali per tutti tornerà nei cieli di Parigi, partecipando, al prossimo Salone Internazionale dell’Aviazione e dello Spazio, a Paris Le Bourget, (19 – 25 giugno 2023), dove tutto ha avuto inizio in quel lontano 2011.

Programma

III Edizione della processione via acqua, terra e cielo alla Madonna del Lago

domenica 4 giugno 2023

9.30 – raduno al molo di Cernobbio

9.45 – partenza sulla moto nave Bisbino

10.15 - partenza del corteo di barche

10.30 - arrivo del corteo di barche alla Madonna del Lago

10.30 - passaggio del Cap 10 BK (F HNGA), pilotato da Paolo Pocobelli, Ali per Tutti

10.35 – esecuzione dell’Inno di Mameli da parte di alcuni musicisti

di Musica Maslianico e Corpo Musicale di Rovenna sulla moto nave Bisbino, e a seguire benedizione della corona che verrà posta ai piedi della Madonna

10.40/ 10-45 - immersione dei sub dell’Associazione Non dolet

12.0 – rientro a Cernobbio

? concerto offerto da Musica Maslianico e Corpo Musicale di Rovenna

? dimostrazione cani da salvataggio dell’Associazione Cinofila Salvataggio Nautico sezione

Monza Brianza, con la Guardia Costiera Ausiliaria Lombardia



Storia dell’iniziativa

L’idea nasce, per volontà, tenacia e costanza di Invincible Diving asd nel 2017, con l’intento di ampliare l’offerta turistica nell’ambito degli sport d’acqua a Cernobbio. Se questo l’intento iniziale, il posizionamento di una palestra per sport subacquei, sul fondo della Baia del Pizzo, destinata a tutte le associazioni sportive, e non riservata esclusivamente a portatori di handicap, ha reso Invincible Diving un’istituzione riconosciuta e autorevole sul territorio. Nelle acque della Baia del Pizzo si trova la Statua della Madonna del Lago, rappresentante la Vergine Maria, posata nel giugno 2019. Si tratta di un progetto promosso e curato da Invincible Diving Asd, organizzazione che si impegna nella gestione di attività di immersione e subacquea ricreativa e sportiva, con particolare sensibilità verso persone portatrici di handicap. La scultura, forgiata e donata dall’azienda Cincera, è situata a 6 metri di profondità e poggia su un basamento in cemento armato. Segnalata in superficie da una boa rossa, è in bronzo ed ha un'altezza di due metri, per un peso di circa 500 kg. Ai piedi della Vergine è stata inoltre depositata una campana in ottone, a ricordo di quella situata presso il Santuario della Beata Vergine del Monte Bisbino, a protezione di tutti i naviganti e sportivi subacquei. Moltissime sono le iniziative che Invincible Diving porta avanti ogni anno, dalla processione alla Madonna del Lago, giunta quest’anno alla terza edizione, al posizionamento di un presepe galleggiante, nel periodo natalizio a eventi di promozione e feste dello sport, per varie realtà sportive di Cernobbio.