I giovani al centro del Recovery Plan

Aprile sarà un mese decisivo per costruire, tramite il Recovery Plan, le basi del nostro futuro. Se Next Gen EU rappresenta un'opportunità eccezionale per un'Italia inclusiva, sostenibile e competitiva, le nuove generazioni devono essere al centro del piano. Quante risorse verranno allocate per i giovani? L'occupazione giovanile è un tema davvero cruciale per il Governo? Ne parleremo con Luciano Monti, professore comasco di politiche europee alla LUISS e Condirettore Scientifico dell'Osservatorio sulle Politiche Giovanili, venerdì 16 aprile alle 18:15 in un appuntamento digitale promosso da Ripensiamo Como.

Agenda:

18:15-18:30: ritrovo su Zoom

18:30-18:35: introduzione di Filippo Malinverno, Coordinatore di Ripensiamo Como

18:35-18:55: intervento del Prof. Luciano Monti

18:55-19:30: dibattito

