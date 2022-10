Collegio Gallio, venerdì 28 ottobre l’inaugurazione dell’anno scolastico con il cardinale e l’arcivescovo

Nel segno di un percorso avviato lo scorso anno il Pontificio Collegio Gallio di Como, la più antica scuola d’Europa fondata da Tolomeo Gallio nel 1583, gestita ininterrottamente dalla sua fondazione dall’Ordine Chierici Regolari di Somasca, apre le porte alla cittadinanza per l’inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/23.

L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre alle 11 nell’auditorium del Collegio (via Gallio 1 a Como – accesso consentito in auto da via Barelli). Il Padre Rettore dell’Istituto, Giovanni Benaglia e il direttore generale Fabio Monti, saranno accompagnati dalle autorità e da due ospiti d’eccezione: S.E. Cardinal Oscar Cantoni e Monsignor Angelo Vincenzo Zani, Arcivescovo di Volturno e Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa (già Segretario della Congregazione per l'Educazione Cattolica).

Il programma della mattina, dopo i saluti istituzionali e qualche cenno sulle principali novità previste al Gallio per l’anno scolastico appena iniziato, si svilupperà con una piacevole conversazione con monsignor Zani che, in un dialogo con la moderatrice dell’incontro, la nota giornalista comasca Serena Brivio, parlerà del patto educativo globale di papa Francesco, di cui il Collegio si sta facendo promotore. Un patto proposto per ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni, per unire gli sforzi in un'ampia alleanza educativa, per formare persone mature, capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di relazioni per un'umanità più fraterna.

Si procederà quindi con qualche nota sulla biblioteca vaticana e con riferimenti alla biblioteca storica del Collegio che vanta una significativa presenza di opere risalenti al 500, tra cui una Cinquecentina del Fondo Antico della Biblioteca del Collegio Gallio raffigurante Papa Gregorio XIII a cui si deve la Bolla di fondazione del Collegio nel 1583. La cerimonia inaugurale nell’auditorium del Gallio è aperta al pubblico e a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.