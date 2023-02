A Iagolandia un carnevale "da cani" dove si divertono anche gli umani

A Iagolandia arriva un Carnevale tutto colorato! Dopo il successo degli ultimi eventi dello scorso anno di Halloween e Natale, il 1° Parco Giochi a tema per cani in Italia verrà allestito a tema carnevalesco per far divertire cani e proprietari.

Il Parco il 18 e 19 febbraio ospiterà l’evento “Festa di Carnevale”. Nei 3.000 metri quadri I cani potranno divertirsi nelle 4 aree tematiche del Parco, ci saranno gli omaggi offerti da Husse Italia e ci sarà uno shooting fotografico diverso dal solito con la pet photographer Francesca Cretella: chi lo vorrà potrà provare a far fotografare il cane in un modo tutto colorato, con le polveri holi (sono polveri colorate, naturali e che vengono subito via dal pelo del cane). La domenica ci sarà anche la possibilità di mangiare con Poldo Food Truck.

Durante la Festa di Carnevale sarà possibile accedere al Parco su prenotazione scegliendo una delle tre formule:

Tour di Carnevale per chi vuole venire solo a curiosare, fare un giro all’interno del Parco Giochi e farsi scattare una foto a tema.

La seconda formula Divertiamoci a Carnevale consente invece l’ingresso al Parco Giochi per 1h, tempo in cui i cani potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche, oltre allo shooting fotografico e a un omaggio di benvenuto.

Nella terza formula Giochi di Carnevale si potrà partecipare anche a dei giochi di gruppo a tema. Giochi divertenti in cui non sono richieste abilità particolari ma solo la voglia di divertirsi con il proprio cane.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione, è possibile scegliere l’orario fino ad esaurimento posti.

Per tutte le informazioni e prenotazioni contattare Iagolandia al numero +39 392.5425057

Iagolandia, parco giochi a tema per cani È il primo e unico parco giochi a tema per cani d’Italia. Situato a Guanzate (Como), a 20 minuti da Milano, si estende per 3000 metri quadri, suddivisi in 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi. Il progetto ideato da Martina Comollo e Grazia Maldini nasce per permettere a cani e proprietari di avere un posto bello, sicuro e divertente in cui passare del tempo insieme. Ha aperto nel 2021 e ad oggi ha accolto oltre 800 cani, di cui 100 habituè mensili.