All'Hangar di Como arriva One Wine Night

Torna un'altra bella rassegna dedicata al vino che ha sempre avuto grande attenzione per i vignaioli del territorio. All'Hangar di Como, giovedì 16 maggio, alle 18.30, si terrà infatti la sesta edizione di One Wine Night con molte etichette rappresentative della Valtellina. Si tratta di un evento benefico, organizzato da Lions Club Como Lariano, Rotary Club Como e Soroptimist Club di Como, per la raccolta fondi a scopo benefico. I partecipanti potranno degustare i vini di una trentina di cantine del territorio valtellinese e italiano in generale.

La zona della Valtellina, dove la viticultura di montagna è molto impegnativa per via dei ripidi terrazzamenti che non permettono l'uso di macchinari agricoli, è l’unica in Italia a potersi fregiare di due Denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) coincidenti per territorio e vitigno: lo Sforzato di Valtellina DOCG e il Valtellina Superiore DOCG. Le altre denominazioni sono il Rosso di Valtellina Doc e l’Igt Terrazze Retiche di Sondrio.