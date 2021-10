Halloween Party al Nerolidio di Como

Indirizzo non disponibile

CLIO - Circolo dei Lettori di Como in collaborazione con NEROLIDIO - a cura e con il coordinamento di CIRE – Centro Insubrico Ricerche Etnostoriche, presentano Hallloween Party - Pomeriggio di letture e musiche “spaventose” per giovani lettori con Marta Muratore, educatrice e animatrice specializzata.

A tutti i partecipanti è riservata un omaggio a sorpresa.

Dove

Nerolidio, Via Sant’Abbondio n.7 Como

Programma e orario

dalle 15:30 alle 16:30 per i bimbi dai 6 agli 11 anni - non è necessario il Green Pass

dalle 18:00 alle 19:00 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni – indispensabile il Green Pass

Halloween party inaugura CLIO JUNIOR, il primo circolo dei lettori a Como riservato ai ragazzi. Con l’occasione si apriranno le iscrizioni per partecipare ai prossimi eventi organizzati da CLIO JUNIOR e verrà presentato il programma trimestrale.

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria (nome, cognome e nr. telefono genitore) via mail a

circololettorico@gmail.com oppure al +39 375 6278577, anche via WhatsApp.

I posti sono limitati a 20 partecipanti per gruppo.