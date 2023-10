Halloween, uno spaventoso appuntamento al Centro Didattico Scientifico: enigmi, oracoli e stelle

Ritorna l’evento tanto atteso quanto affascinante al Centro Didattico Scientifico del Parco PinetaParco di Appiano Gentile e Tradate. Appuntamento per sabato 28 ottobre a partire dalle 14, la sera l’opzione più spaventosa organizzata per i più coraggiosi!

“Abbiamo bisogno di eroi ed eroine che si mettano alla prova, superino sfide e risolvano enigmi tra creature mitologiche, divinità, oracoli e stelle. Pensate di essere abbastanza coraggiosi per aiutare Ade a riunire la sua compagnia?” Al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario a Tradate si cercano temerari che si cimentino in prove spaventose, un’occasione anche per scoprire curiosità sulle stelle e la natura. Si parte con i due turni pomeridiani (h.14.00 e 16.30) che prevedono attività, compreso un breve passaggio in Planetario, dedicate ai più piccoli (5-11 anni).

L’evento prosegue al calare delle tenebre… “Immergetevi nell'atmosfera dell'antica grecia dove Ade vi attende per chiamate a raccolta la sua compagnia! Tra creature mitologiche, divinità, oracoli e stelle, mettete alla prova il vostro coraggio per risolvere enigmi e superare prove infernali degne dei più grandi eroi dell'antichità.”. Dedicato ad avventurieri che non si spaventano tanto facilmente e con minimo 12 anni, l’iniziativa prevede 2 possibilità di partecipazione, alle 19.00 ed alle 21.30!

Tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Biglietteria” del sito www. centrodidatticoscientifico.it.

Al fine di poter partecipare a più attività possibili e godervi una fantastica giornata insieme, non dimenticatevi del tempo necessario per raggiungere il centro (una comoda passeggiata di 20 minuti adatta a tutti, passeggini inclusi).