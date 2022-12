Iagolandia, al parco a tema per cani di Guanzate il Natale si festeggia così

Iagolandia è il primo e unico parco giochi a tema per cani d’Italia. Situato a Guanzate (Como), a 20 minuti da Milano, si estende per 3000 metri quadri, suddivisi in 4 aree tematiche, ognuna con giochi diversi. Il progetto ideato da Martina Comollo e Grazia Maldini nasce per permettere a cani e proprietari di avere un posto bello, sicuro e divertente in cui passare del tempo insieme. Ha aperto nel 2021 e ad oggi ha accolto oltre 800 cani, di cui 100 habituè mensili.

Natale a Iagolandia: l'evento

Quest'anno a Iagolandia arriva Babbo Natale! Il parco giochi a tema per cani verrà interamente allestimento a tema natalizio per far divertire cani e proprietari.

Il parco il 18 dicembre ospiterà l’evento “Natale a Iagolandia”. Nei 3.000 metri quadri sarà allestito un set fotografico a tema dove cani e proprietari potranno farsi ritrarre dalla pet photographer Francesca Cretella e sarà allestita la Casetta di Babbo Natale dove scattarsi dei selfie e dove partecipare a un contest a tema diverso dal solito.

I cani potranno divertirsi nelle 4 aree tematiche del Parco, ci saranno gli omaggi offerti da Husse Italia e ci sarà la pesca a sorpresa con Babbo Natale. Dovranno essere però fortunati perché, sempre all’insegna del divertimento, ci saranno premi suddivisi tra Il Top, Il Più Bello, il Medio e il Regalo più brutto.

Ci saranno anche tante idee regalo e le Christmas Box di Iagolandia con sorprese tutte inerenti al Parco Giochi!

Aperitivo con Delitto, Fuga dal Manicomio, Caccia al Documento segreto sono solo alcuni degli eventi ludici realizzati quest’anno.

"Eventi in cui non si divertono solo i cani ma anche i proprietari!” spiegano le fondatrici di Iagolandia, Martina Comollo, Responsabile organizzativa, e Grazia Maldini, educatrice cinofila.

Durante Natale a Iagolandia sarà possibile accedere al Parco su prenotazione scegliendo una delle tre formule:

Tour di Natale per chi vuole venire solo a curiosare, fare un giro all’interno del Parco Giochi e farsi scattare una foto a tema

La Magia di Natale consente invece l’ingresso al Parco Giochi per 1ora, tempo in cui i cani potranno divertirsi liberamente anche all’interno delle aree tematiche, oltre allo shooting fotografico e alla Pesca a Sorpresa con Babbo Natale.

Nella terza formula Folle Natale è compresa anche la Christmas Box di Iagolandia, se si vuole fare un regalo speciale al proprio 4 zampe con Ingressi al Parco Giochi, Snack, Gadget e molto altro.

Per l’ingresso è obbligatoria la prenotazione, è possibile scegliere l’orario fino ad esaurimento posti.

“I nostri eventi sono sempre su prenotazione perché ci teniamo a far vivere a cani e proprietari un’esperienza di divertimento e relax senza preoccupazioni. Dopo l’evento di Halloween una delle clienti ha descritto bene in una recensione la nostra filosofia: far divertire cani e persone insieme, che comunque hanno esigenze diverse è un lavoro non da poco. Uno studio nei minimi dettagli delle attività, delle strutture da usare, degli oggetti per accompagnare. Spazi da pensare e da allestire, servizi da fornire, organizzazione meticolosa di ingressi e gestione delle esigenze dei 2 e 4 zampe di ogni razza. Quando ho letto che l’evento era sold out ho pensato di arrivare a Iagolandia e trovare un delirio di cani e padroni che entravano e uscivano dal centro, a discapito della sicurezza. Invece no, un giusto numero di cani, per i giusti spazi, senza stress per i partecipanti, nel giusto rispetto delle esigenze di tutti. Un programma pensato proprio per evitare che più cani si trovassero a fare la stessa attività nello stesso

momento"

Per tutte le informazioni e prenotazioni contattare Iagolandia al numero +39 3925425057