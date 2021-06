Eccolo: il grande palco del Villa Olmo Festival è pronto

Un bellissimo e grande palco che ospiterà tutti gli eventi più importanti del Villa Olmo Festival, la manifestazione estiva che raccoglie le più importanti kermesse di questa stagione. Il debutto toccherà il 30 giugno al Festival Como Città della Musica che alzerà il sipario di Villa Olmo con il balletto Pièces Courtes. Poi via via spazio a tutte le altre manifestazioni, a partire dal Lake Como Film Festival per poi proseguire con il Wow e i molti altri eventi attesi tra luglio e agosto. Insomma la sinergia tra gli operatori culturali, i promoter e il Comune ha portato la città ad offrire un cartellone importante. Non era una impresa facile, soprattutto nell'era covid. Non si grida al miracolo ma siamo lì vicini: un sogno che si avvera. A dimostrazione che la tenacia di alcuni premia tutti. E allora facciamo anche qualche nome: Barbara Minghetti, Gianpiero Canino, Matteo Montini, Alberto Cano. E perché no, Livia Cioffi. A tutti loro, e ai loro collaboratori, grazie,