Ritorna la grande musica a Villa d’Este, Mario Biondi protagonista a giugno

Le serate estive sulle sponde del lago di Como sono da sempre cariche di una magia innata, dove la freschezza della brezza lacustre si unisce alle acque scintillanti che riflettono i colori del tramonto. Proprio come accade nel poema di Shakespeare “Sogno di una notte di mezza estate”, al calar del sole due mondi, uno reale e l’altro incantato, si uniscono e regalano momenti unici di convivialità, cultura e divertimento. In questo scenario onirico Villa d'Este, l'iconico hotel 5 stelle che fa sognare da generazioni l’Italia e il mondo, si prepara ad accogliere gli ospiti con una serie di eventi che renderanno indimenticabile l'estate 2024.

A dare il via a questa stagione estiva sarà la straordinaria performance live di Mario Biondi, uno dei maggiori esponenti internazionali del soul e del jazz, nel meraviglioso giardino del Mosaico di Villa d'Este il 21 Giugno. Reduce da show in varie parti del mondo e dal successo del recente tour teatrale “Crooning - The Italian Tour”, che ha registrato il sold out in tutte le città in cui ha fatto tappa, Mario Biondi si esibirà nella iconica cornice di Villa d’Este per uno speciale concerto in cui proporrà diversi pezzi dell’ultimo album “Crooning Undercover”, oltre ai suoi brani più amati e ad alcune reinterpretazioni del repertorio internazionale. Con lui sul palco la sua storica band. L'evento, unico e irripetibile, che inizierà con un aperitivo a tema alle 19.00, culminerà con il concerto, accompagnato da una cena conviviale, ideata dal Group Executive Chef Michele Zambanini, in un connubio di sapori e colori che spaziano dalla tradizione culinaria siciliana, territorio d’origine dell’artista, a influenze dalla cucina del mondo. I lussureggianti giardini di Villa d’Este e le note calde e passionali della musica soul jazz, faranno da cornice a una serata magica e suggestiva che porterà gli ospiti in un viaggio musicale d’eccellenza.

Ricco il palinsesto estivo a Villa d’Este con le Feste d’Estate, che si confermano ogni anno appuntamenti imperdibili, caratterizzati da alta cucina, intrattenimenti e performance live realizzati da artisti internazionali, allestimenti floreali a tema e spettacolari fuochi d’artificio.

Il 4 Luglio, per il Giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti d’America, l’Hotel porterà i propri ospiti internazionali e non in un viaggio all’insegna della bellezza, offrendo loro un aperitivo mozzafiato sulla terrazza Platani, seguito da una cena di gala a cura dell’Executive Chef Michele Zambanini nel suggestivo scenario del Mosaico. Chilean Sea Bass, ceviche al bellini, cetrioli speziati, il rinomato "pesce bianco" proviene da un arcipelago di isole in prossimità del Polo Sud, sarà poi seguito dai Tortelli di granchio d’Alaska, lemongrass, chips di cavolo kale e Capesante del Nord Carolina, clams chowder, la famosa zuppa di vongole americana tipica del New England e di San Francisco. La cena si concluderà con una Mousse al Manjari 68%, Bourbon, Albicocca.

La serata straordinaria sarà ancora più glamour grazie ad un intrattenimento immersivo a tema anni '20, art déco e il grande Gatsby, che proseguirà con il suggestivo piano bar sulla terrazza a lago.

Il 14 Luglio, in occasione delle celebrazioni francesi della Presa della Bastiglia, gli ospiti saranno accolti in meravigliosi allestimenti e da grandi spettacoli ispirati all’eleganza senza tempo dello stile di Maria Antonietta, al romantico rococò e al fascino decadente dell'haute couture. Sarà servito un esclusivo Apéritif pied dan l’eau e una cena memorabile nella meravigliosa atmosfera di un'epoca passata, con portate che spaziano dalla Ciliegia e scaloppa di foie gras, cicoria amara agli Scampi alla brace, vichyssoise, trombolotto, che si concluderà con un grande classico della tradizione della pasticcera francese: Macaron alle fragoline di bosco con sorbetto allo champagne rosè.

Infine, il 15 Agosto, in occasione di Ferragosto, sarà la volta di un grande classico, la “dolce Vita”, con allestimenti e performance uniche nel loro genere, che ricordano una vera e propria festa italiana che unisce lusso e relax. L’aperitivo itinerante in terrazza Platani con gli angoli dei pesci crudi e ceviche, del casaro, dei salumi e delle insalatine sarà seguito da una cena di gala esclusiva nella suggestiva location della famosa piscina galleggiante a bordo lago, con Risotto al prezzemolo, baccalà, limone, capperi e Sogliola, cotto e crudo di funghi porcini, per poi terminare con Biscuit al pistacchio, cremoso all’albicocca, gelato alle mandorle e il classico carretto dei gelati.

In vista della bella stagione, Villa d'Este riconferma inoltre gli appuntamenti Villa d'Este Style che celebrano lo stile e l'eleganza sulle rive del Lago di Como. Si inizia il 1° Giugno con One Lake One Car un’opportunità per ammirare da vicino le leggendarie auto d'epoca Alfa Romeo 6C 2500 SS "COUPE’ VILLA D’ESTE", gioielli dell'arte automobilistica che incanteranno gli appassionati con la loro bellezza iconica. Anche quest’anno Villa d’Este rinnova la collaborazione con gli amici del Registro Italiano Alfa Romeo, dato che l’incontro a Villa d’Este del 1° Giugno, riservato ai vari modelli della dinastia “6C”, farà da prologo al Concorso d’Eleganza “RealAlfa” che si terrà il 2 Giugno ad Arese presso il Museo Alfa Romeo. In questo modo Villa d’Este celebrererà la 6C 1500 nata nel 1927 contribuendo al successo dell’Automobile italiana nel mondo.

Il 21 Luglio sarà la volta poi del Vintage Yachting, un'esperienza che porterà ospiti e appassionati a bordo di yacht d'epoca per un tour esclusivo sul lago di Como, con l'opportunità di ammirare da vicino nella cornice di Villa d’Este la maestria artigianale di storici cantieri nautici con pezzi unici e da collezione.



Tutti gli eventi dell’estate a Villa d’Este sono esperienze esclusive e indimenticabili, con posti limitati, maggiori informazioni e prenotazioni sul sito internet www.villadeste.it o chiamando l’Hotel.