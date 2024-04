Grande degustazione di primavera a Como

Orario non disponibile

Dal 09/05/2024

In assaggio 50 vini straordinari proposti dai produttori e la possibilità di comprarli online subito con il 15% di sconto Nella suggestiva ambientazione di Villa Carminati Resta, vi proponiamo la degustazione di 50 etichette di vini italiani straordinari, presentati dai loro produttori. Potrete provare tutti quelli che volete e comprare quelli che vi avranno entusiasmato con il 15% di sconto! Il prezzo della degustazione di 15€, da pagare all’ingresso, verrà rimborsato a chi farà ordini di almeno 150€. Giovedì 9 maggio 2024, dalle 19.00 alle 22.00, a Villa Carminati Resta scoprirete etichette che vi appassioneranno. Portate con voi gli amici che condividono la vostra passione per il vino! Per velocizzare l’ingresso, vi suggeriamo di prenotarvi gratuitamente qui!