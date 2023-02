Il gran finale del Carnevale di Cantù: tutte le informazioni

La Gran Sfilata di sabato 25 febbraio è il momento topico del carnevale canturino che ogni anno attira una grande folla di bambini che arrivano mascherati, pronti a fare il tifo per il loro carro preferito. Rimarranno davvero stupiti difronte ai mastodontici e fantasiosi carri, i più grandi della Lombardia! Come si farà a decretare il vincitore? lo spiega il presidente Fabio Frigerio. Saranno distribuite 40 schede durante le sfilate agli spettatori presenti, presi a caso e non residenti a Cantù. Quindi il giudizio insindacabile è nelle mani di una giuria popolare incorruttibile!

Il circuito partirà da piazza Volontari della Libertà, proseguirà in via Damiani e raggiungerà corso Unità d'Italia, in seguito via Manara e per finire via Carcano.

Aprirà la sfilata il carro di Truciolo, maschera ufficiale della Città di Cantù.

Ore 13.30 apertura ingressi – ore 14.00 inizio spettacolo – ore 14.30 inizio sfilata.

(foto in copertina di Stefania Gori)

Biglietti

Biglietto ingresso euro 6,00 + 10% diritto di prevendita

Per i minori di 10 anni (nati dopo 1/1/2013) ingresso gratuito

I biglietti ordinari sono in vendita dal mercoledì precedente la singola sfilata sul sito liveticket.it fino alle ore 12 di domani 25 febbraio 2023.

I biglietti gratuiti saranno consegnati all’ingresso ai minori accompagnati da un adulto munito di biglietto ordinario.

Per domani 25 febbraio è previsto beltempo ma in caso di un inaspettato (poco probabile) peggioramento la sfilata finale sarà spostata al 5 marzo.

I biglietti possono essere anche acquistati nel nuovo punto vendita liveticket:

Il Pozzo – piazza Sirtori – Cantù CO fino alle ore 12 del 25 febbraio.

I biglietti dei bambini permetteranno l'ingresso gratuito per 30 minuti all'area bimbi MIRABILIO presso il Centro commerciale Mirabello

Carnevale 2023: ordine di sfilata e nomi dei carri

I carri e i gruppi che parteciperanno a questa 97° edizione del carnevale canturino sono: Amici di Fecchio, a cui è stato assegnato il colore fucsia, simbolo di ottimismo e ispirazione; Il Coriandolo, con il colore blu elettrico, simbolo di carica e energia; Lisandrin con l'azzurro cielo, simbolo di idealismo e creatività; i Baloss con il giallo gioioso e luminoso; i Buscait e il loro "rosso Ferrari" che indica "energia in continuo movimento"; i Bentransema con l'arancione di entusiasmo e fantasia; e per finire La Maschera con il verde mela simbolo di equilibrio e crescita. Questo l'ordine di sfilata.

Truciolo

Bentransema – responsabile Mario Porro

E’ tutto un INCUBO – Continuiamo a sognare

Il coriandolo – responsabile Filippo Bossi

Magia, magia, bolletta vattene via

Lisandrin – responsabile Lino Arnaboldi

Alice nella città delle meraviglie

Buscait – responsabile Angelo Frigerio

La cicala e la formica

Baloss – responsabile Davide Frigerio

Vaccate all’italiana

Amici di Fecchio – responsabile Marzio Viotti

Ritorno al passato

La maschera – responsabile Agnese Brucato

La vita come gli scacchi, vince il matto