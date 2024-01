Torna la magica escursione nel Paese dei Tramonti sulle rive del lago: come prenotare

La foto in copertina è stata scattata pochi giorni fa da Sara Alice Bianchi e rende perfettamente l'idea della bellezza dei tramonti di Pusiano che, non a caso, viene anche chiamato "Il paese di tramonti". Un gioiello incastonato tra le pendici del monte Cornizzolo e l'omonimo lago. Piccolo borgo ma, ricco di storie ed aneddoti da raccontare, di qui passarono personaggi illustri e artisti che si fecero ispirare dal lago circondato da dolci colline e dalle atmosfere soffuse dei tramonti per produrre le loro opere.

Dal ripiano dove sorge il santuario si gode di una magnifica vista sul lago, con i borghi affacciati sulle sue sponde, la deliziosa isola dei Cipressi e le dolci colline di Brianza. Concluderemo la nostra camminata nel magnifico Parco del Roccolo di Cesana, dove potremo ammirare uno dei celebri tramonti per cui questo luogo è famoso e ricercato dagli artisti e dai viaggiatori dal cuore sensibile e ispirato.

Sabato 3 febbraio avrete la possibilità di essere accompagnati in questa bellezza. Ecco il programma, come prenotare e cosa serve per l'escursione.

Per iscrizioni e informazioni e info a questo link.

Il programma

Ritrovo sabato 03 febbraio, ore 14:00 a Pusiano (CO), il punto esatto di ritrovo sarà fornito ai partecipanti.

-Partenza escursione h.14:15, rientro previsto h.18:30 circa.

- Durata del percorso: 5 ore circa comprensiva di numerose soste.

- Lunghezza percorso: anello di 5 km con dislivello 150 m circa.

Quota di partecipazione

€15 adulti e ragazzi da 15 anni in su

€5 ragazzi da 6 a 14 anni

non adatta a bambini sotto gli 6 anni

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 02 febbraio, h.20:00 (posti limitati). Pagamento in loco prima dell’inizio dell’escursione (contanti o carta con rilascio fattura). In caso di annullamento della prenotazione nelle 48 ore precedenti l’evento sarà comunque richiesto il pagamento dell’intera quota. L'evento si terrà con un minimo di 5 partecipanti.

Il percorso

Il percorso è semplice e consiste in un anello con una lunghezza di 5 km A/R e dislivello di circa 200 m, si sviluppa su strade asfaltate, acciottolate e alcune parti a sentiero. Unica piccola difficoltà la breve salita al santuario che presenta alcuni tratti a pendenza più accentuata ma che percorreremo comunque con calma.

Non presenta problemi per persone abituate a camminare e con un minimo di allenamento.

Non adatto a persone senza allenamento o con problemi di salute.

BAMBINI a partire da 7-8 anni in su se abituati a camminare.

Necessarie scarpe sportive con suola scolpita o scarpe da trekking, abbigliamento comodo e adatto alla stagione, acqua, snack, mantellina o giacca impermeabile in caso di tempo incerto, bastoncini a vostra discrezione, utile una torcia elettrica per la parte finale del percorso.

Cani ammessi al guinzaglio per tutta la durata dell'escursione se ben socializzati (avvisare comunque la guida della loro presenza).

In caso di maltempo l'evento potrà essere annullato o rimandato con comunicazione ai partecipanti entro il giorno precedente l'evento. Potete consultare il link del regolamento consultabili al link: https://www.history-trek.it/regolamento/