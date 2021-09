Ritorna a Como il Giro Aereo dei Sei Laghi

Il Giro Aereo dei Sei Laghi è una gara di regolarità, organizzata da Aero Club Como, che rinnova la tradizione delle competizioni aeree internazionali che hanno visto il Lario destinazione prescelta sin dalle origini del volo idro. La prima edizione risale al 1913, vinta da Roland Garros.

Il rito di questa specialità di volo motore è stato ripreso con sc, come raid non competitivo, nel 2013, in occasione del "Centenario dell'aviazione idro a Como", e si è evoluto nella forma di rally aereo competitivo a partire dal 2014. Ad oggi si tratta dell’unica competizione aerea svolta a bordo di Idrovolanti in Europa.

Grazie alla stretta collaborazione con l’ente federale Aero Club d’Italia, che supporta attivamente le diverse attività sportive a livello italiano, dal 2015 la competizione è nota anche nell’ambito del Campionato Italiano Open, afferendo alla neo-costituita categoria rally aereo per Idrovolanti ed anfibi. Ogni edizione aumenta aspettative ed interesse da parte di appassionati, oltre che di piloti professionisti e amatoriali, giornalisti, addetti ai lavori del mondo aeronautico italiano ed internazionale, divenendo una delle competizioni più seguite e frequentate, grazie alla partecipazione di equipaggi e squadre, provenienti da ogni parte d’Italia ed Europa nella capitale europea del volo in idrovolante.

Sempre a partire dall’edizione 2015, la competizione è stata supportata dalla partnership con Air BP, azienda fornitrice di carburanti e servizi per l’aviazione, punto di riferimento del panorama aeronautico italiano ed internazionale.

Nel 2017, insieme con la gara di campionato, è stata disputata per la prima volta anche una competizione dedicata ad equipaggi, a bordo di aeroplani d’epoca, che ha preso il nome di “Air BP Vintage Cup”, poi replicata in tutte le edizioni successive.

Nel 2018, la manifestazione è stata patrocinata anche da Regione Lombardia, nel programma di sviluppo delle attività sportive sul territorio lombardo, che ha riconosciuto l’unicità e la rilevanza per il territorio della competizione.

L’edizione 2019 ha visto il debutto della formula campionato in due gare con doppia sfida degli equipaggi sia il sabato che la domenica.

All’imminente edizione 2021 (sabato 18 settembre) si sono iscritti al momento 13 equipaggi.

Con la competizione, torna anche Air BP quale main supporter della manifestazione, con la citata Air BP Vintage Cup.

Il programma

Como, sabato 18 settembre 2021

Ore 9.00: GARA 1 briefing equipaggi;

Dalle ore 10.00 consegna delle buste di gara;

Dalle ore 10.30 schieramento e partenza equipaggi.