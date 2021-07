Avvicinare i bambini alla pesca: la bella iniziativa dei pescatori Como Alpha

Una giornata di pesca dedicata ai bambini: è la bella iniziativa organizzata dall'Associazione dei Pescatori Como Alpha. La data da segnare sul calendario per far divertire e appassionare i più piccoli è il 4 settembre 2021, ma il 4 luglio i Pescatori di Como Alpha saranno presenti al gazebo in via Luini a Como, ospiti degli amici del Lake Como Wine Festival dalle 10 in avanti.

Lo scopo della presenza dei pescatori al gazebo, oltre a quello di dare una mano agli organizzatori dell’evento, è la promozione della associazione e in particolare della giornata di pesca per i bambini che si svolgerà il 4 settembre al laghetto di Ronago in via Mulini, occasione per poter fare avvicinare i più piccoli a questo magnifico sport.



I bambini che andranno al gazebo riceveranno in omaggio una piccola canna da pesca e una lenza (regalate all’associazione dal socio Enrico Mattioni) che magari potranno utilizzare durante le vacanze.La giornata del 4 Settembre verrà dedicata a Peppo Bianchi, grande pescatore di Monate ed amico dei Pescatori Alpha che è venuto a mancare questo anno. I Pescatori Alpha gli rendono omaggio con questa iniziativa e lo porteranno sempre nei loro cuori, cercando di trasmettere la sua grande passione per la pesca e i suoi valori ai più piccini.