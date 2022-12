Capodanno, dove vedere i fuochi d'artificio sul lago di Como

Anche per il Capodanno 2022 ci saranno i fuochi d'artificio sul lago di Como. Allo scoccare della mezzanotte il cielo si illuminerà grazie a uno spettacolo pirotecnico. I fuochi d'artificio saranno lanciati dalla diga foranea. Lo show pirotecnico accoglierà il 2023 in una zattera posizionata davanti a Piazza Cavour. La superfice occupata sarà di circa 200 metri quadrati e la durata dello spettacolo di circa mezzora, per la precisione tra le 23.59 del 31 dicembre 2022 fino a mezzanotte e trenta di domenica 1 gennaio 2023. Saranno visibili lungo tutto il primo bacino del Lario, da via Torno a via per Cernobbio, passando dai punti più vicini, viale Geno e la passeggiata di Villa Olmo, e certamente da Brunate.