Torna Flower Power, evento benefico alle Serre Ratti di Casnate con Bernate

Un gruppo di amici che negli anni '70 erano al massimo bambini, che la stagione dei figli dei fiori l'hanno sognata e poi vissuta come fatto di costume sociale e musicale. E saranno infatti i vestiti e le canzoni a colorare Flower Power, l'evento benefico organizzato da Mamo Colombo (nella foto sotto con l'altra anima dell'iniziativa, Michele Viganò) per sabato 22 ottobre, alle 21, alla Serre Ratti a Casnate con Bernate.

Il ricavato della serata, una notte danzante con musica live e dj set, come già accaduto in passato, l'evento ritorna infatti dopo lo stop causato dalla pandemia, verrà interamente devoluto a diverse associazioni del territorio: Como Cuore, Ancora, Aned, Simpatia, Un arcobaleno per Maddy e Quelli che con Luca. Questo l’indirizzo on-line per acquistare i biglietti d'ingresso.