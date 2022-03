RistorExpo torna domenica a Lariofiere

Il cibo e, più in generale l’enogastronomia, hanno una funzione essenziale per gli esseri umani: mangiare e bere sono azioni indispensabili per il benessere e la conservazione del corpo e della mente. Nel tempo il cibo ha acquisito significati più profondi che si allontanano dalla semplice funzione fisiologica andando ad abbracciare quella sociale. Infatti, oggi le scelte enogastronomiche hanno spesso a che fare con la socialità, con il piacere, con il senso di appartenenza e la convivialità. Il cibo può avere una straordinaria funzione consolatoria, ma anche e soprattutto può divenire la tavola del conforto, della serenità dell’autenticità e tranquillità. Tutto ciò ci riporta anche ovviamente alle origini, alla famiglia e all’infanzia; alle tradizioni che non si dimenticano.

Letta dal punto di vista degli operatori, l’enogastronomia del conforto è una prospettiva. Infatti significa mettere al primo posto conoscenze e competenze, far prevalere la tecnica sulla tecnologia, recuperare il valore dell’autenticità e della cucina cucinata. Significa tornare a domandarsi per chi si cucina e cosa. Insomma, attraverso la cucina, si vuole comunicare ed esaltare anche il concetto di ospitalità.

In tutto ciò è riposto il significato dell’enogastronomia del conforto che vogliamo immaginare come una grande tavolozza dove ciascuno può trovare il proprio colore o la combinazione di colori che fanno stare bene. Da questa stessa tavolozza attingono i cuochi e gli altri professionisti che calcheranno le scene di Ristorexpo in questa prossima edizione.

Per questa ragione a Ristorexpo 2022 si interroga su questa particolare funzione dell’enogastronomia, chiedendosi se il mondo della ristorazione sia in grado di comprendere e far propri i meccanismi che regolano il rapporto dell’uomo con il cibo, valorizzandone la capacità di generare sicurezza, appagamento e, in ultima analisi, conforto.

RistorExpo Lariofiere

L’evento BtoB dove protagonisti sono gli operatori: oltre 200 aziende che presentano le novita? e le tendenze per il fuori casa e 20.000 professionisti del settore Ho.Re.Ca in visita ogni anno. L’occasione per incontrare e confrontarsi con i piu? grandi maestri della cucina italiana: a partire da Massimo Bottura, Carlo Cracco, Davide Scabin, tutti gli chef piu? famosi hanno calcato le scene di Ristorexpo, dando prova del loro talento. Una delle piu? qualificate occasioni di formazione per professionisti ma anche per i piu? giovani, con un programma eventi che prevede tra l’altro stage di cucina, storytelling, workshop e seminari di approfondimento. Un laboratorio di idee dove confrontarsi, far nascere progetti, trovare sostegno concreto grazie anche alla presenza attiva delle piu? qualificate associazioni del settore. Un esempio innovativo di marketing applicato che coinvolge l’intera area territoriale, offrendo concrete opportunita? di promozione e sviluppo a tutti gli attori che vi operano.

La Mostra in sintesi

A Ristorexpo sono presenti ogni anno quasi 200 espositori

che rappresentano oltre 350 marchi tra i piu? rappresentativi per il settore. Non mancano le eccellenze agroalimentari, con le produzioni italiane di qualita?, i semilavorati e i preparati per la ristorazione, la panificazione e la pasticceria. A completamento dell’area espositiva, una porzione della mostra e? dedicata ai grandi vini italiani, con 150 cantine rappresentate e oltre 500 etichette. Ristorexpo e? visitata ogni anno da 20.000 persone, di cui l’80% appartenente al settore della HO.RE.CA.

Gli eventi

Ristorexpo non e? solo esposizione

ma trova la sua massima espressione negli eventi, destinati ai professionisti della ristorazione e orientati ad alimentare un costante confronto con le tendenze e le novita? del settore. A Ristorexpo si esibiscono ogni anno i piu? grandi chef italiani e stranieri ed intervengono, in un dibattito ideale che non si estingue con la chiusura della manifestazione, gli opinion leader e i piu? qualificati pensatori del mondo della cucina e dell’enogastronomia.

Giorni e Orari

3 – 6 Aprile 2022

Orario

9.30 -18.30

(Mercoledì chiusura ore 18.00)

Ingresso pubblico 10 euro