Vieni Tempesta! A Milano torna La Terra Trema

Pandemia, guerre a seguire, politiche perverse, hanno portato alimento alla peggiore espressione del capitalismo finanziario e cibernetico marcando ancora di più differenze e posizioni: più povertà, più divisioni, più individualismo, più speculazione, più devastazione. Neanche innanzi alle chiare cause di queste mille catastrofi si è fatto un passo indietro sui modi e sui rapporti di produzione. Si continua a oleare un meccanismo contorto e aberrante. Nella sopraffazione degli uni sugli altri.

Il clima è un caos in forma di tempesta. È stato reso ordigno che guasta i piani, stravolge, sommerge, devasta. È uno sforzo grande, chiamare il vortice con l’augurio di fronteggiarlo. Serve dar vita a reazioni critiche e attive, collettive, corali, riottose. Saranno le relazioni nel reale, i legami, le azioni di protesta, i no decisi, decisivi. Serve lavorare per i luoghi di tutti e tutte, per le comunità diffuse, non per gli interessi e le attività dei singoli.

Ecco allora che la La Terra Trema porta nel cuore di Milano e per tutta Italia le mille narrazioni delle agricolture partigiane e ribelli; le molteplici storie di rivolta e resistenza di chi abita territori assediati da cemento, capannoni, infrastrutture devastanti calate dall’alto e di chi vive territori con specificità paesaggistiche e produttive uniche e straordinarie. La Terra Trema è manifestazione dedicata all’agricoltura di qualità che tutela e valorizza suolo e socialità, colture e cultura, gastronomie non elitarie e un’idea differente di presente e futuro.

Programma

Venerdì 25 novembre 2022

Dalle ore 15:00 alle 22:00 | DEGUSTAZIONI LIBERE

Assaggi, relazioni e acquisti diretti dai produttori.

Ore 17:00 Incontro | DAGLI APPENNINI ALLE ALPI (PASSANDO DAI MARGINI DELLE METROPOLI) Nuove frontiere da colonizzare o territori da difendere e valorizzare?

Incontro con Andrea Membretti, Lucia Tozzi e i contadini e gli abitanti delle aree montane e “interne” che partecipano a La Terra Trema – Fiera Feroce

Ore 22:00 Concerto | Suz | Hiatus

Ore 23:00 Dj set | Aaron Dunkies

Sabato 26 novembre 2022

Dalle ore 15:00 alle ore 22:00 | DEGUSTAZIONI LIBERE

Assaggi, relazioni e acquisti diretti dai produttori.

Ore 15:30 Incontro | GEORGIA UNDERGROUND

Una solida vocazione vitivinicola e un’inguaribile passione per il vino, tra sapere consolidato e nuove tendenze.

Degustazione di vini georgiani con i vignaioli presenti a La Terra Trema – Fiera Feroce.

Ore 22:00 Concerto in Foresta | Voodoo Sound Club

Ore 22:00 Dj set al Baretto | Xian + Lark

Ore 23:00 Dj & Live set in Foresta | Lester Mann & Rabii Brahim

Domenica 27 novembre 2022

Dalle ore 13:00 alle 20:00 | DEGUSTAZIONI LIBERE

Assaggi, relazioni e acquisti diretti dai produttori.

Ore 15:00 Laboratorio per Bambin* | GLI SPAVENTAPAURE

Ore 19:30 Premiazione | PREMIO MASSIMO “TOPINO” RUFFINI 2022

Consegna del riconoscimento, dedicato a Massimo Ruffini, giovane agricoltore di montagna scomparso il 12 aprile 2019, che premia un/a agricoltore/trice per giovane età, capacità relazionale e salvaguardia del territorio.

Ore 20:00 Premiazione | RONCOLA D’ORO 2022

Proclamazione del/la vincitore/trice dell’ambito premio, che viene assegnato al/la vignaiolo/a che raccoglie più votazioni dal pubblico.

Ogni giorno

PIETANZE A FILIERA DIRETTA

Menù a filiera diretta in Cucina Pop e nel Teatro di agricoltori e artigiani.

Un menù pensato per la tre giorni di fiera e di festa, frutto di combinazioni, conoscenze consolidate e di scambi nati per l’occasione con agricoltori e artigiani.

MOSTRA | PINHEIROS VERMELHOS

La Sierra da Estrela in fiamme (Portogallo, estate 2022).

Fotografie di Camilla Piana, allestimento e curatela di spazio Galileo.

Informazioni

Ingresso 10€ | sottoscrizione al progetto | calice da degustazione | catalogo