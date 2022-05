A Como arriva il Mercato Internazionale: sapori e artigianato da tutta Europa

Orario non disponibile

Quando Dal 02/06/2022 al 05/06/2022 Orario non disponibile

"Regioni d’Europa" è l’evento fieristico annuale itinerante dedicato al cibo e all'artigianato europeo. Si tratta di una serie di mostre-mercato con prodotti provenienti da tutto il continente, che hanno realizzato l’evento nelle piazze dei più importanti centri storici nazionali. Decine di espositori provenienti da tutti i Paesi d'Europa contribuiranno così ad arricchire l’atmosfera di Como (zona Giardini a Lago) con prodotti enogastronomici, street food, tè e infusi, ma anche artigianato come bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici. I dettagli saranno comunicati il 26 maggio in conferenza stampa presso la sede di Confcommercio Como.