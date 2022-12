Mercatini a Brienno: c'è anche Babbo Natale per i bambini

Mercatini di Natale questo fine settimana a Brienno grazie all'associazione "Noi di Brienno". Sabato 10 dicembre si inizia alle ore 15. I bambini troveranno la casa di Babbo Natale per la consegna delle letterini. Per loro tanti dolciumi. Domenica 11 dicembre i mercatini aprono alle 10 del mattino. Dalle ore 14 e dalle ore 17 visite guidate alle "Gallerie da Mina" del Puncet. Babbo Natale sarà sempre presente per incontrare i più piccoli. La manifestazione si svolge in collaborazione con il circolo AICS, Gruppo Alpini e Società Filarmonica.