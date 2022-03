Nel weekend torna a Como il Luna Park

In attesa del ritorno della Fiera di Pasqua, sabato 2 aprile arriva a Como il Luna Park con 60 attrazioni per tutte le età. Tutto pronto quindi in piazza delle Armi a Muggiò per il debutto delle giostre pasquali, anche se c'è il timore che sarà una partenza accompagnata dalla pioggia. Qui i buoni sconto per tutti messi a dispossizione dagli organizzatori.

Orari

Giorni feriali: 15-18.30 & 20.30-23

Prefestivi e sabato: 15-00.30

Festivi e domenica: 10.30-00.30