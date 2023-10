A Lariofiere torna Como Fun: tutti gli ospiti e il programma

Como Fun è l’immensa fiera del fumetto, del gioco e della cultura pop a Lariofiere, tra le province di Como e Lecco, a meno di un’ora da Milano. Tantissimi stand, attività e show dal vivo: compra i tuoi fumetti e gadget preferiti, i migliori manga e le action figures, gioca nelle aree a tema, scopri i migliori videogames e ritrova i grandi classici nella nostra area retrogaming, con più di 50 console vintage e 70 originali cabinati da sala giochi.

Ammira i migliori cosplayer, passeggia nelle città di mattoncini, incontra oltre 30 fumettisti di fama internazionale in artist alley. E poi assisti agli show con le sigle dei cartoni animati, partecipa alle conferenze e ai workshop, scopri tantissime iniziative a tema fantascienza, fantasy e cultura giapponese… tutto questo e molto altro in un unico grande evento! A Como Fun ti aspetta il meglio del mondo “geek”: una grande festa aperta a tutti, due giorni all’insegna del divertimento nei padiglioni di Lariofiere.

Gli ospiti

GIORGIO VANNI

Ciurma all’ascolto! Giorgio Vanni salpa verso Como Fun.

Sabato 14 ottobre alle 17.00, preparatevi per uno spettacolo esclusivo: un’ora di pura musica dal vivo per un mini live da non perdere.

Il leggendario interprete delle sigle che più amiamo come Pokémon, Dragon Ball , Detective Conan, Arale e molte altre indimenticabili serie animate!

Pirati preparatevi a sollevare le vele e a vivere un’esperienza oltre i cieli dell’avventura!

QUANDO: sabato 14 ottobre

CRISTINA D'AVENA e GEM BOY

Domenica 15 ottobre alle ore 17.00 Cristina D’Avena sale sul palco di Como Fun insieme ai mitici Gem Boy per regalarvi ben due ore di musica e divertimento!

Le sigle dei cartoni animati più belli interpretate dalla voce che ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni, con tutta l’allegria dell’irresistibile band bolognese: due icone della cultura pop si preparano a dare vita a uno spettacolo indimenticabile per tutto il pubblico di Como Fun, la grande fiera del fumetto e della cultura pop.

QUANDO: domenica 15 ottobre

GIALAPPA'S BAND

Il duo comico composto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, famoso per il suo umorismo tagliente e le esilaranti performance nei commenti sportivi, approda alla grande fiera del fumetto e della cultura pop.

QUANDO: sabato 14 ottobre

ANGELO MAGGI

Attore e doppiatore di successo, Angelo è la voce dei personaggi più amati della televisione e del grande cinema. Da Bruce Willis e Tom Hanks al Commissario Winchester ne i Simpson e a Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man… e così tanti altri che sarebbe impossibile ricordarli tutti!

QUANDO: domenica 15 ottobre

GRUPPO 80

Lo straordinario Gruppo80, con Donatella Sturla ed Enrico Valenti, gli animatori dei pupazzi più importanti della televisione italiana!

Da Uan a Four e Five – Pietro Ubaldi (doppiatore di Uan, Doraemon e Taz), e Manuela Blanchard, conduttrice e volto storico della trasmissione Bim Bum Bam.

Sabato 14 ottobre ti portiamo indietro nel tempo all’insegna della nostalgia, con lo show “C’era una volta… la tv per ragazzi”

Con Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Roberto Ceriotti e Carlotta Brambilla!

QUANDO: sabato 14 ottobre

MANUELA BLANCHARD

Attrice, conduttrice e autrice televisiva.

Volto storico della trasmissione Bim Bum Bam che ha fatto innamorare generazioni e generazioni di bambini.

Incontrala sul palco assieme a Pietro Ubaldi, Carlotta Brambilla, Roberto Ceriotti e Gruppo 80!

QUANDO: sabato 14 ottobre

CARLOTTA BRAMBILLA

Uno dei volti più amati della Gang di Bim Bum Bam, entra nel cast della trasmissione nel 1989 contribuendo al nuovo format anni ’90 della stessa.

Ma prima ancora di approdare nel cast di Bim Bum Bam recita in diversi spot televisivi e nei telefilm di Licia al fianco di Cristina D’avena come manager del famoso gruppo rock: i Beehive.

Lavora poi con Paolo Bonolis per un breve periodo e successivamente con Roberto Ceriotti col quale crea una solida intesa lavorativa in Bim Bum Bam. Insieme infatti sono stati protagonisti di indimenticabili sitcom e telepromozioni.

Attualmente Carlotta è uno dei volti più amati su QVC Italia.

Incontrala sul palco assieme a Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Roberto Ceriotti e Gruppo 80!

QUANDO: sabato 14 ottobre

PIETRO UBALDI

Uno dei doppiatori più amati di sempre arriva a Como Fun!

Attivo soprattutto nel campo del doppiaggio di cartoni animati, anime, film e videogiochi, Pietro è conosciuto e amato per aver prestato la sua voce a Doraemon, Taz di Tasmania, Patrick Stella in Spongebob e tantissimi altri iconici personaggi.

Incontralo sul palco assieme a Manuela Blanchard, Carlotta Brambilla, Roberto Ceriotti e Gruppo 80!

QUANDO: sabato 14 ottobre

ROBERTO CERIOTTI

Una vera icona dello spettacolo italiano, lo ricordiamo tutti per la sua indimenticabile interpretazione nella sitcom BAT-ROBERTO!

Ma la sua versatilità non si ferma qui – ha regalato risate con sitcom, sketch e telepromozioni, e chi può dimenticarlo al fianco dei pupazzi Uan e Ambrogio del Gruppo80? Non perdere l’opportunità di incontrare questa straordinaria personalità a Como Fun assieme a Manuela Blanchard, Pietro Ubaldi, Carlotta Brambilla e Gruppo 80!

QUANDO: sabato 14 ottobre

LORENZO BRANCHETTI

Lorenzo Branchetti, l’amatissimo Milo Cotogno ne “La Melevisione”.

Attore, conduttore e personaggio televisivo, Lorenzo Branchetti è il volto di numerosi format legati al mondo dell’infanzia e non solo, per alcuni anni ha fatto parte del cast de “La prova del cuoco” con Antonella Clerici e per tutta l’estate è stato inviato di “Camper” su Rai Uno.

Lorenzo ti aspetta sul palco di Como Fun, domenica 15 ottobre insieme a Guido Ruffa per un evento reunion davvero fantapignoso.

QUANDO: domenica 15 ottobre

GUIDO RUFFA

Guido Ruffa, l’indimenticabile Lupo Lucio ne la Melevisione!

Un personaggio che ha fatto parte della nostra infanzia e ha continuato a incantarci con il suo spirito giocoso per ben 16 anni, dal 1999 al 2015.

Guido Ruffa ha anche dato vita a una varietà di personaggi nel programma “È domenica papà,” dimostrando ancora una volta il suo straordinario talento nel mondo dell’animazione. La sua versatilità ha fatto sì che spaziasse con successo nell’ambito artistico: da presentatore a produttore, da cabarettista a regista, da autore di testi a speaker radiofonico. A oggi recita in molte produzioni teatrali. In teatro ha lavorato, tra gli altri, al fianco di Ugo Gregoretti, Arnoldo Foà e Lindsay Kemp! Non puoi perderti il suo intervento sul palco, in compagnia di Lorenzo Branchetti, l’amato folletto Milo Cotogno per una reunion a tema Melevisione davvero unica!

QUANDO: domenica 15 ottobre

CHIARA FABIANO

La voce di Mercoledì Addams in Mercoledì, di Undici in Stranger Things, Mei in Red e moltissimi altri.

Attrice e doppiatrice giovanissima, ma che ha già una carriera invidiabile alle sue spalle.

È proprio lei la voce di Millie Bobby Brown in Stranger Thing, Undici ed Enola Holmes, e Mercoledì Addams in Mercoledì.

Alcune delle serie Netflix più viste al mondo e poi ancora la si ritrova come voce di Scarlett Estevez in Lucifer, Nora Spier in Tuo, Simon e molti moltissimi altri ruoli. Incontrala a Como Fun e poi in area meet & greet per foto e autografi.

QUANDO: sabato 14 ottobre

MATTIA FABIANO

Mattia Fabiano è un attore e doppiatore giovanissimo, ma che vanta già di una ricca carriera. Conosciuto dal grande pubblico come la voce di Dustin Henderson in Stranger Thing, Xavier in Mercoledì, Connor / Gattoboy in “PJ Masks – Superpigiamini e tanti altri personaggi. Mattia e sua sorella Chiara, conosciuti al grande pubblico del web come i Mcbrotherss, sono anche molto presenti sui social e si divertono ad intrattenere, sul loro profilo TikTok, ben 650 mila followers con doppiaggi inediti, video divertenti e scene di vita quotidiana. Mattia ti aspetta sul palco per un evento speciale, insieme a sua sorella Chiara.

QUANDO: sabato 14 ottobre

ELISABETTA SPINELLI

Elisabetta Spinelli, storica voce di Bunny nelle serie Sailor Moon e moltissimi altri personaggi.

Attrice, doppiatrice, direttrice del doppiaggio e dialoghista italiana.

Tra i molti personaggi ricordiamo anche Miki in Piccoli problemi di cuore, Melissa in Cortili del cuore, Luce in Magic Knight Rayearth e Bibi in One Piece.

Tra i doppiaggi più recenti vi sono Winry Rockbell in Fullmetal Alchemist, Lory in Tokyo Mew Mew – Amiche vincenti, Lucia Nanami in Mermaid Melody – Principesse sirene, Angol Mois in Keroro, Chichi in Dragon Ball.

QUANDO: domenica 15 ottobre

CROIX89

Marco Merrino, noto come Croix89, sarà protagonista di un evento straordinario sul nostro palco.

Con il suo umorismo e la creatività unica, Croix89 cattura il cuore del pubblico online ormai dal lontano 2009!

Marco ti aspetta domenica 15 ottobre per un talk tutto da seguire. Nel corso della giornata sarà al suo stand, dove incontrerà i suoi fan e sarà disponibile per selfie e autografi!

QUANDO: domenica 15 ottobre

JACK NOBILE

Jack Nobile è un prestigiatore e youtuber professionista che da 10 anni si esibisce con spettacoli di magia dal vivo e insegna la magia attraverso il web.

Attualmente il suo canale YouTube conta più di 1 milione di appassionati che imparano e si stupiscono attraverso i suoi video.

Jack ha prodotto 6 mazzi di carte personalizzati per un totale di 60.000 copie vendute, ha scritto due libri: uno dedicato alla sua vita e al modo in cui la magia l’ha cambiato, l’altro all’enneagramma psicologico delle personalità, che permette di riconoscere i vari tipi di spettatori possibili.

Si è esibito in tutta Italia e all’estero e ha studiato al fianco dei più grandi maestri del settore.

Attualmente gestisce la sua scuola di magia online che conta decine di migliaia di studenti provenienti da tutto il mondo, una scuola super accessibile e adatta a chiunque voglia imparare quest’arte in tutte le sue forme.

È stato insegnante di cartomagia nella scuola dei reality di Rai 2 “voglio essere un mago”.

QUANDO: sabato 14 ottobre

TEARLESS RAPTOR

TearlessRaptor è uno YouTuber made in Bolzano, trapiantato a Bologna. Il suo percorso come content creator include video e live su YouTube, che sono il suo lavoro a tempo pieno. Porta gameplay di vario genere – dato che ama il mondo videoludico – ma sta posando la sua attenzione su FIFA e Minecraft in particolare modo: intrattiene la chat anche con just chatting divertenti, alimentati continuamente dalla sua verve profondamente autoironica.

QUANDO: sabato 14 ottobre

POLDO

Poldo è un content creator, amante del web, streamer su Twitch e cantante per una band metal che ama parlare di musica, cultura pop e videogiochi pescando curiosità, meme o video buffi dalla rete.

La chiave di lettura dei suoi video è senza dubbio l’ironia e la capacità di scherzare su tutto. Ma Poldo è anche una persona molto curiosa e piena di interessi in cui, ovviamente, la musica metal ha una parte molto importante.

Molti suoi video infatti sono incentrati sul far conoscere le varie sfumature della musica metal, scherzando anche sui lati più estremi di questo genere. Ovviamente anche i videogiochi sono una parte importante dei contenuti di Poldo, anzi del “Poldo Cinematic Universe”, come lo chiama lui.

QUANDO: sabato 14 ottobre