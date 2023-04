Lario Critical Wine: vini e canzoni resistenti

Il Circolo Arci Terra e Libertà presenta il 30 aprile l'undicesima edizione del Lario Critical Wine. Una manifestazione eno–gastronomica che vuole inserirsi nel percorso tracciato da Luigi Veronelli. Come per gli altri anni, al pubblico partecipante verrà dato un bicchiere per degustazioni. Solo con il calice si avrà diritto a degustare i vini. Lario Critical Wine promuove infatti un modo diverso di consumare e produrre attento alla qualità, alla terra, alle persone.A breve verranno resi noti tutti i vignaioli che parteciperanno alla manifestazione che si tiene a Cantù in collaborazione con Enoteca Popolare e prevede in serata anche una parte dedicata alla musica.