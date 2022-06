Il Lake Como Wine Festival omaggia il Prosecco

Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 giugno, si svolge a Como la prima edizione della Prosecco Fest, edizione speciale estiva del Lake Como Wine Festival interamente dedicata al Prosecco Superiore di Valdobbiadene Docg. Nel cuore del centro storico di Como, fra via Ballarini e via Gobetti, dieci cantine di Valdobbiadene presenteranno, ai tanti appassionati che vorranno incontrarle, il loro spettacolare Prosecco Superiore Docg, abbinato allo street food d’autore proposto dai ristoranti Pretesto e Visini. Un’occasione davvero imperdibile per gli amanti del vino più venduto al mondo!

Il costo del biglietto, che si acquista direttamente sul posto, per gli assaggi di una singola cantina è di 5 euro, mentre il bicchiere con portabicchiere costa 3 euro. Vi è la possibilità anche di acquistare una bottiglia: il costo è di 15 euro per il Prosecco Docg base, di 17 euro per le Rive e di 20 euro per Cartizze e top wine. Un weekend perfetto per inaugurare col botto l’estate comasca, all’insegna delle bollicine più famose del mondo.

Le cantine partecipanti

Vettoretti Primo Società Semplice Agricola – San Giovanni di Valdobbiadene (TV)

Cantina Guia – Guia di Valdobbiadene (TV)

Azienda Agricola Vedova Tarcisio – Saccol di Valdobbiadene (TV)

Colline Guizzette – Valdobbiadene (TV)

Azienda Agricola da Riva Giulio – Vidor (TV)

Azienda Agricola Pietrovecchio – Santo Stefano di Valdobbiadene (TV)

Cantina Castello di Berton – Vidor (TV)

Valandre – Valdobbiadene (TV)

Azienda Agricola Ca’ dei Berti – Valdobbiadene (TV)

Azienda Agricola Terra di Guia – Guia di Valdobbiadene (TV)

Andreola – Farra di Soligo (TV)