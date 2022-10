Sul lago di Como arriva il Lake Bike Fest

Sabato 15 ottobre il Palazzo Gallio a Gravedona ed Uniti ospiterà il "Lake Como Bike Fest", un evento dedicato alla bicicletta con espositori in loco con accessori e modelli di e-bike e MTB, cimeli storici, workshop, musica ed esibizioni sportive.

Programma:

- Dalle 9.30 alle 12.00: Workshop Bike&lake, stati generali dei comprensori ciclo-turistici delle province di Como e Lecco.

- Dalle 10.00 alle 18.00: Mostra a Palazzo con:

Modelli di bike di diverse categorie, prototipi ed esemplari d'eccellenza prodotti sul territorio

Accessori, alimentazione e tecnologia per appassionati e principianti

Territori itinerari, esperienze e curiosità per conoscere il territorio del Lago di Como in bicicletta

Temporary Ghisallo Cycling Museum - storie e biciclette di grandi miti

Il mito di Fausto Coppi - Filmati inediti dell'archivio del Museo del Ghisallo- Acdb con musiche originali di Rossella Spinosa (Progetto PIC "Cinema, Ciclismo, Turismo al Museo del Ghisallo")

Ingresso gratuito.

Eventi fuori Palazzo (Dongo):

- Ore 10.00: Primo Concorso Eleganza per velocipedi Alto Lario Lago di Como. Ritrovo in Piazza Paracchini, visita del museo della Fine della Guerra, partenza per Gravedona. A cura della Pro Loco Dongo

- Ore 15.00: Bike-Trials Show: Esibizione ed acrobazie in Piazza Matteri a cura degli atleti dell'associazione BMT Valsassina.

Organizzato da Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio con Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera, Pic-Un Tesoro di Territorio, Lario Fiere, Museo del Ghisallo, Pro Loco Dongo e BMT Valsassina - Evento organizzato con il contributo di Regione Lombardia