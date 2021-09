A Fino Mornasco una "giornata in regalo": così si salvano gli oggetti dalla discarica

Ogni settimana grazie al gruppo "In Regalo" vengono salvati dalla discarica 300 oggetti in perfette condizioni, ancora funzionanti o utilizzabili. Come? Con un semplice gesto di generosità: un regalo. Ecco l'idea delle fondatrici del gruppo, Ilaria e Rita, che prima della pandemia organizzavano veri e propri mercatini fisici dove chi voleva poteva portare quegli oggetti che aveva deciso di buttare benché fossero in buone condizioni. Chiunque poteva scegliere di prendere questo o quell'oggetto (c'era proprio di tutto) e di portarselo a casa. Il motto infatti è proprio questo: "Porti se non usi,prendi se non ti serve gratuitamente".

Con l'arrivo della pandemia, però, le organizzatrici hanno dovuto trasportare la loro idea online e hanno aperto la pagina Facebook intitolata "In regalo online". Ed è stato un successo. La pagina conta oltre 4mila iscritti. Ogni giorno vengono pubblicate foto di oggetti che i partecipanti hanno deciso di regalare. Chi è interessato può contattare "l'inserzionista" e concordare il ritiro. Tutto questo senza alcuno scopo di lucro.

Oggi finalmente il gruppo torna dal vivo con una "Giornata in regalo". L'evento si svolgerà il 19 settembre 2021 nell'area messa a disposizione dal Circolo Ricreativo Finense in via Leonardo da Vinci a Fino Mornasco. Il mercatino si svolgerà dalle 10 alle 16. Per chi ha deciso di portare i propri oggetti da regalare il ritrovo è alle 9.30. I primi che hanno "prenotato" la partecipazione si sono visti assegnare un banchetto dall'organizzazione. I più ritardatari possono comunque partecipare portando con sé un proprio banchetto. E' richiesto il green pass.

A breve il gruppo "In Regalo" potrebbe costituirsi come vera e propria associazione con l'idea di realizzare molte altre iniziative no profit.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...