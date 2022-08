Fiera Sant'Abbondio e Rassegna Gastronomica Lariana

La Fiera di Sant'Abbondio è la tradizionale manifestazione organizzata dal Comune di Como per festeggiare il santo patrono cittadino, la cui ricorrenza si celebra il 31 agosto. L'edizione 2022 avrà luogo domenica 4 settembre 2022. In programma la tradizionale mostra-concorso zootecnica e il mercato occasionale agricolo lungo le mura.

Non mancheranno attività per i più piccoli, visite guidate e altre iniziative nel complesso della basilica di Sant’Abbondio. Nel solco della tradizione delle passate edizioni, il Comune di Como ha pubblicato un avviso per la realizzazione della prima edizione della Rassegna gastronomica Sant’Abbondio, che si terrà dal 29 agosto all’11 settembre 2022.

La rassegna gastronomica intende coinvolgere gli operatori della ristorazione della città nel proporre menù con piatti tipici del territorio lariano. I ristoratori potranno decidere se prendere parte anche al concorso indetto dal settore del Commercio per individuare un "Canone gastronomico lariano". In contemporanea è previsto lo svolgimento di un concorso fotografico, rivolto ai fruitori della rassegna (residenti e non): le immagini, dedicate alle pietanze, andranno a comporre un prodotto editoriale in distribuzione gratuita con il calendario storico cittadino.

La realizzazione di una rassegna gastronomica si configura come un attrattore per la città e per il territorio e crea favorevoli ricadute per l'economia e l'occupazione, fornendo opportunità di crescita sociale e di sviluppo economico. Si propone di promuovere il turismo gastronomico, una delle tematiche di tendenza nell’ambito del turismo esperienziale, con l’obiettivo di accrescere il flusso di visitatori, già attratti dal patrimonio ambientale e culturale del territorio, cui presentare e far conoscere prodotti agroalimentari di qualità, attraverso proposte gastronomiche tipiche. La rassegna si svolge in continuità con la tradizione della “Fabbrica dei Sapori comaschi” che si teneva nel contesto monumentale della Basilica di S. Abbondio.